Глава СПЧ оценил вероятность амнистии до Нового года
Помилование некоторых категорий заключенных, если оно состоится, вряд ли произойдет до Нового года, сказал журналистам глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Но, возможно, оно случится позже, предположил он. Ранее о помиловании тех, кто был осужден впервые за нетяжкие и ненасильственные преступления, президента Владимира Путина попросила член СПЧ Ева Меркачева.
«Я не думаю, что это сейчас в спешке произойдет до Нового года. Если этого не произойдет, это не означает, что сама идея отвергнута. Обычно амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика», — пояснил Фадеев. Он добавил, что Меркачева передала президенту Владимиру Путину список тех, кого она предлагает помиловать.
С соответствующей просьбой Меркачева обратилась в начале декабря на встрече Путина с правозащитниками. В частности, она предложила помиловать всех инвалидов и женщин с детьми из числа тех, кто впервые осужден за нетяжкие и ненасильственные преступления. «Хорошо, я обязательно посмотрю», — отреагировал Путин.
Позже Меркачева уточняла, что не имела в виду, что для помилования все три озвученных ею условия должны совпадать в случае каждого конкретного человека. «Я хотела через запятую», — поясняла она.
В конце 2024 года Путин помиловал четырех женщин из Курской области, которые были осуждены за преступления небольшой или средней тяжести. У всех женщин были несовершеннолетние дети, а одна из них была также инвалидом первой группы.
