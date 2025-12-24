Глава СПЧ оценил вероятность амнистии до Нового года

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Помилование некоторых категорий заключенных, если оно состоится, вряд ли произойдет до Нового года, сказал журналистам глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Но, возможно, оно случится позже, предположил он. Ранее о помиловании тех, кто был осужден впервые за нетяжкие и ненасильственные преступления, президента Владимира Путина попросила член СПЧ Ева Меркачева.

«Я не думаю, что это сейчас в спешке произойдет до Нового года. Если этого не произойдет, это не означает, что сама идея отвергнута. Обычно амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика», — пояснил Фадеев. Он добавил, что Меркачева передала президенту Владимиру Путину список тех, кого она предлагает помиловать.

С соответствующей просьбой Меркачева обратилась в начале декабря на встрече Путина с правозащитниками. В частности, она предложила помиловать всех инвалидов и женщин с детьми из числа тех, кто впервые осужден за нетяжкие и ненасильственные преступления. «Хорошо, я обязательно посмотрю», — отреагировал Путин.

Позже Меркачева уточняла, что не имела в виду, что для помилования все три озвученных ею условия должны совпадать в случае каждого конкретного человека. «Я хотела через запятую», — поясняла она.

В конце 2024 года Путин помиловал четырех женщин из Курской области, которые были осуждены за преступления небольшой или средней тяжести. У всех женщин были несовершеннолетние дети, а одна из них была также инвалидом первой группы.