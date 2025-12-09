 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путина попросили провести новогоднюю амнистию женщин с детьми и инвалидов

Путина попросили провести новогоднюю амнистию женщин с детьми и инвалидов
Video

Президент Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность амнистии для инвалидов и женщин с детьми, осужденных за ненасильственные преступления, сообщила пресс-служба Кремля.

С таким предложением, назвав его «праздничным чудом», обратилась к президенту член СПЧ Ева Меркачева на встрече Путина с правозащитниками.

Президент спросил, есть ли у Меркачевой подготовленные списки на помилование. Она предложила помиловать всех инвалидов и женщин с детьми из числа тех, кто впервые осужден за нетяжкие и ненасильственные преступления.

«Хорошо, я обязательно посмотрю», — ответил президент.

Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области
Политика
Владимир Путин

В декабре 2024 года Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области. Они получили условный приговор за преступления небольшой или средней степени тяжести. У всех помилованных были несовершеннолетние дети, а одна из женщин являлась инвалидом I группы.

В апреле 2025 года Путин помиловал гражданку России и США Ксению Карелину, которую передали Вашингтону в рамках обмена заключенными. Ее приговорили к 12 годам заключения по делу о госизмене в августе 2024 года. По версии обвинения, Карелина перевела $51,8 украинской организации, которые затем направили на нужды украинских военных.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
помилование Владимир Путин женщины инвалиды
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании
Политика
Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины
Политика
«Без амнистии»: протесты в Бразилии против помилования экс-президента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 18:37 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 18:37
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 18:56
Насколько сильная магнитная буря накроет Землю. Инфографика Общество, 18:51
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Биржевые цены на серебро впервые в истории превысили $60 за унцию Инвестиции, 18:44
Пять российских судов заметили неподалеку от берегов Исландии Политика, 18:41
«Эффект Долиной». Опасно ли покупать жилье на вторичном рынке? ВидеоПодписка на РБК, 18:39 
«Билайн бизнес» упростил предпринимателям доступ к популярным нейросетям Отрасли, 18:37
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
«Пауза, а не разворот». Когда биткоин прервет затишье Крипто, 18:35
Путин рассказал, что иногда ездит «по-тихому» без кортежа Политика, 18:35
Британия ввела санкции против Дугина и телеграм-канала «Рыбарь» Политика, 18:27
Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы Спорт, 18:25
Мэр Реутова впал в кому после ДТП Общество, 18:25
Путин заявил, что отвоеванные у Украины земли всегда были частью России Политика, 18:23
Почему 70% франчайзи «Маслофф» открывают вторую и третью станцию Отрасли, 18:20