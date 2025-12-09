Путина попросили провести новогоднюю амнистию женщин с детьми и инвалидов

Video

Президент Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность амнистии для инвалидов и женщин с детьми, осужденных за ненасильственные преступления, сообщила пресс-служба Кремля.

С таким предложением, назвав его «праздничным чудом», обратилась к президенту член СПЧ Ева Меркачева на встрече Путина с правозащитниками.

Президент спросил, есть ли у Меркачевой подготовленные списки на помилование. Она предложила помиловать всех инвалидов и женщин с детьми из числа тех, кто впервые осужден за нетяжкие и ненасильственные преступления.

«Хорошо, я обязательно посмотрю», — ответил президент.

В декабре 2024 года Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области. Они получили условный приговор за преступления небольшой или средней степени тяжести. У всех помилованных были несовершеннолетние дети, а одна из женщин являлась инвалидом I группы.

В апреле 2025 года Путин помиловал гражданку России и США Ксению Карелину, которую передали Вашингтону в рамках обмена заключенными. Ее приговорили к 12 годам заключения по делу о госизмене в августе 2024 года. По версии обвинения, Карелина перевела $51,8 украинской организации, которые затем направили на нужды украинских военных.