Общество⁠,
0

Меркачева раскрыла, кто войдет в списки на «новогоднее помилование»

Меркачева рассчитывает на новогоднюю амнистию для трех категорий осужденных
Ева Меркачева
Ева Меркачева (Фото: Пелагия Тихонова / ТАСС)

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и журналистка Ева Меркачева выразила надежду на то, что в рамках «новогоднего помилования» будут освобождены в том числе впервые осужденные, совершившие нетяжкие и ненасильственные преступления.

«Когда я говорила, что впервые осужденные, нетяжкие и ненасильственные — это не означает, что нужно, чтобы все три пункта совпали. Я хотела через запятую», — сказала она (цитата по ТАСС).

Накануне Меркачева на встрече президента Владимира Путина с правозащитниками предложила провести новогоднюю амнистию женщин с детьми и инвалидов, осужденных за ненасильственные преступления. В ответ президент велел направить ему предложения. «Хорошо, я обязательно посмотрю», — отметил глава государства.

В конце прошлого года Путин помиловал четырех женщин из Курской области. Все они получили условный приговор за преступления небольшой или средней степени тяжести. У помилованных были несовершеннолетние дети, а одна из женщин также являлась инвалидом I группы.

Право президента на помилование осужденных прописано в ст. 89 Конституции Российской Федерации.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
помилование амнистия Ева Меркачева СПЧ Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
