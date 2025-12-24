 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Париже украли сапфир стоимостью €150 000

Фото: Aurelien Meunier / Getty Images
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Сапфир стоимостью €150 тыс. и другие ценности похитили в Париже при нападении на курьеров, перевозивших драгоценности, сообщила Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

Нападение произошло утром 22 декабря. На двух перевозчиков напал неизвестный с кувалдой, как только те вышли из машины. Преступник ударил одного из курьеров в висок и забрал пять пакетов с ювелирными изделиями и золотом. После этого он скрылся на скутере.

Грабители Лувра скрылись всего за 30 секунд до приезда полиции
Общество
Фото:Benoit Tessier / Reuters

Пострадавшего госпитализировали. Ущерб составил €160 тыс., 150 тыс. из которых стоит сапфир. Преступник, вероятно, был хорошо осведомлен о доставке и ценности груза, уточнили в прокуратуре. Его, как и украденные украшения, до сих пор не нашли.

19 октября в Париже ограбили Лувр. Преступники всего за несколько минут вынесли из музея украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины на сумму €88 млн. Похищены, в частности, были 8,4 тыс. бриллиантов, 35 изумрудов и 34 сапфира. По делу об ограблении задержаны четыре человека.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

