Путин заявил о намерении укреплять институты федерализма

Фото: news_kremlin / Telegram

Российские власти будут укреплять институты федерализма, заявил президент России Владимир Путин, выступая на завершающем осеннюю парламентскую сессию пленарном заседании Совета Федерации.

«Мы будем укреплять институты федерализма, они жизненно важны для будущего страны», — сказал российский лидер.

Путин призвал парламентариев и правительство активнее включать регионы в разработку решений общенациональной повестки, а также наладить контроль за исполнением этих решений.

Президент также отметил, что необходимо расширять возможности для региональных организаций, представителей деловых круговых и местных экспертов, чтобы они могли внести свой вклад в достижение целей развития страны. Путин подчеркнул, что у каждого российского региона есть свои сильные стороны, которые власти должны поддерживать.

В своем выступлении президент также похвалил парламент, что тот завершает сессию с «хорошим результатом». Перед заседанием Путина встретила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В своем выступлении она подчеркнула, что сенаторы «постоянно чувствуют» внимание и поддержку президента.