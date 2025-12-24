 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин заявил о намерении укреплять институты федерализма

Фото: news_kremlin / Telegram
Фото: news_kremlin / Telegram

Российские власти будут укреплять институты федерализма, заявил президент России Владимир Путин, выступая на завершающем осеннюю парламентскую сессию пленарном заседании Совета Федерации.

«Мы будем укреплять институты федерализма, они жизненно важны для будущего страны», — сказал российский лидер.

Путин призвал парламентариев и правительство активнее включать регионы в разработку решений общенациональной повестки, а также наладить контроль за исполнением этих решений.

Путин прибыл в Совет Федерации. Видео
Политика

Президент также отметил, что необходимо расширять возможности для региональных организаций, представителей деловых круговых и местных экспертов, чтобы они могли внести свой вклад в достижение целей развития страны. Путин подчеркнул, что у каждого российского региона есть свои сильные стороны, которые власти должны поддерживать.

В своем выступлении президент также похвалил парламент, что тот завершает сессию с «хорошим результатом». Перед заседанием Путина встретила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В своем выступлении она подчеркнула, что сенаторы «постоянно чувствуют» внимание и поддержку президента.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Владимир Путин Совет Федерации Россия федерализм Валентина Матвиенко
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Валентина Матвиенко фото
Валентина Матвиенко
политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
