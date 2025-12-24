Путин оценил работу Думы за осеннюю сессию как «боевую и результативную»

Вячеслав Володин (слева) и Владимир Путин (справа) (Фото: пресс-служба администрации президента России)

Работа Госдумы в завершившейся осенней сессии оказалась «боевой» и «весьма результативной». Такую оценку дал президент России Владимир Путин на встрече с председателем Думы Вячеславом Володиным 24 декабря, стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля на сайте.

«Сессия закончилась. Я поздравляю и Вас, и всех депутатов Государственной Думы, хочу поблагодарить за совместную работу. Она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной», — сказал президент.

Володин поблагодарил президента. Он подчеркнул, что за год парламентарии приняли 588 законов, рассмотрев при этом 1303 законодательные инициативы. Более 40% из всех внесенных инициатив принадлежали депутатам Госдумы, отметил председатель. Володин сообщил, что более 70% законов принимаются при поддержке всех фракций, включая оппозиционные.

По словам Володина, одним из приоритетов нижней палаты является поддержка участников военной операции и их семей. С 2022 года Дума приняла 154 закона в этой сфере. Кроме того, повестка президента по укреплению семьи и демографии теперь учитывается при анализе каждого законопроекта.

Председатель Думы отметил, что Россия сталкивается с беспрецедентным давлением на фоне западных санкций. Он подчеркнул, что осознание этого побуждает депутатов «начинать с себя» и работать над повышением эффективности. По его словам, парламентарии отказались от предновогодних отпусков, чтобы разъехаться по избирательным округам для встреч с людьми.

Накануне Володин сообщил на пленарном заседании, что в 2024 году Госдума рассмотрела 1086 законодательных инициатив, 564 из них стали федеральными законами (68% — прямого действия), сообщал Володин. Большинство из них было принято в весеннюю сессию.