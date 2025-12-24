В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадали школа и магазин

Фото: ТАСС

Беспилотники ВСУ повредили школу и магазин в Белгородской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает «РИА Новости».

Минобороны ранее сообщало, что с 7:00 до 9:00 мск силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области. За ночь над регионом сбили 20 БПЛА.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак беспилотников в Белгородской области погиб один человек, еще трое получили ранения.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль — двое мужчин получили ранения, один из них скончался в больнице. Второго пострадавшего с осколочными ранениями головы, рук, ног и грудной клетки доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

В Грайвороне при детонации беспилотника пострадали женщина и 13-летний мальчик. Их доставили в Грайворонскую ЦРБ с минно-взрывными и осколочными ранениями.