Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадали школа и магазин

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Беспилотники ВСУ повредили школу и магазин в Белгородской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает «РИА Новости».

За ночь силы ПВО уничтожили над Россией 172 дрона
Политика

Минобороны ранее сообщало, что с 7:00 до 9:00 мск силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области. За ночь над регионом сбили 20 БПЛА.

В Белгороде при атаках БПЛА три человека пострадали и один погиб
Политика

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак беспилотников в Белгородской области погиб один человек, еще трое получили ранения.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль — двое мужчин получили ранения, один из них скончался в больнице. Второго пострадавшего с осколочными ранениями головы, рук, ног и грудной клетки доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

В Грайвороне при детонации беспилотника пострадали женщина и 13-летний мальчик. Их доставили в Грайворонскую ЦРБ с минно-взрывными и осколочными ранениями.

