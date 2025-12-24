Гидрометцентр сообщил о резком повышении температуры в Москве 24 декабря

Фото: Яна Мордвинцева / РБК

В Москве 24 декабря после аномального похолодания стремительно повысится температура, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вчера был аномальный холод, когда в течение дня температура понижалась. Сейчас она будет повышаться, очень стремительно. И к концу дня уже температура достигнет минус пяти — минус семи градусов. Связано это с тем, что меняется воздушная масса, воздух будет в течение ближайших дней поступать с северо-запада», — передает слова метеоролога ТАСС.

Как он отмечает, москвичам стоит ждать 25 декабря небольшой снег. По данным Гидрометцентра, в четверг 25 декабря температура в столице и области составит минус один — минус три градуса.

Ранее Вильфанд заявил, что снежный покров в Москве сохранится к новогодней ночи.