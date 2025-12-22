Синоптик допустил, что 2025 год станет самым теплым в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве 2025 год может стать самым теплым за всю историю метеонблюдений, побив рекорд по среднегодовой температуре. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В климатическую категорию «очень теплых» вошли 2020 и 2024 год — тогда среднегодовая температура в Москве достигла +8 градусов, а в 2025 году она превышает отметку в +8,5 градусов. Для того, чтобы год стал самым теплым в истории Москвы, средняя температура в декабре должна опуститься не ниже -5 градусов. По прогнозу она составит от -1,5 до -2,5 градусов.

«Прогноз обещается к Новому году среднюю температуру последнего зимнего месяца в пределах -1,5-2,5° <...> так что все шансы у него есть», — написал Леус.

Несмотря на это, в ближайшую неделю температура в Москве упадет ниже -10 градусов. Ранее Леус предупредил, что в ночь на 23 декабря синоптики прогнозируют температуру в –11...–13°C, а днем столбики термометров покажут –10...–12°C.