Военная операция на Украине
0

КГБ Белоруссии сообщил США о противниках урегулирования на Украине

КГБ Белоруссии сообщил США о противниках мирного урегулирования на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Иван Тертель
Иван Тертель (Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС)

Белорусские спецслужбы проинформировали своих американских коллег о противниках деятельности США по урегулированию украинского конфликта, заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель по итогу доклада президенту, передает БелТА.

По словам Тертеля, президент США Дональд Трамп и его команда «делают очень-очень многое» для достижения мира в регионе. Однако у этого процесса есть много противников, особенно в Европе.

Глава КГБ Белоруссии отметил, что информация, подтверждающая это, есть у его ведомства. «Наши американские коллеги об этом тоже уведомлены и знают об этом», — сообщил он.

Лукашенко оценил переговоры Белоруссии с США как «сильного с сильным»
Политика
Александр Лукашенко

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что и российский президент Владимир Путин, и украинский лидер Владимир Зеленский хотят достижения мира. Он подчеркнул, что многое в вопросе урегулирования зависит от позиции США и Дональда Трампа и если Трамп отойдет от мирного урегулирования, то «война продолжится, пока на Украине не возобладают силы, которые вынудят Зеленского пойти на мир».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Белоруссия США мирное урегулирование украинский конфликт КГБ Белоруссии
