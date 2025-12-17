Лукашенко заявил, что Путин и Зеленский хотят мира

Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

И российский президент Владимир Путин, и украинский лидер Владимир Зеленский хотят достижения мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Newsmax, фрагменты из которого показала БелТа.

«Не буду называть причины. Вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние», — сказал он, говоря о Путине, и выразил уверенность, что «то же самое хочет и Зеленский». В то же время взгляды лидеров на то, как именно должен завершиться военный конфликт, разные, считает Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, многое в вопросе урегулирования зависит от позиции США и президента этой страны Дональда Трампа. «Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. <...> Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет», — сказал он. Если же Трамп разочаруется в перспективах достижения мира и отойдет от этой темы, «война продолжится, пока в Украине не возобладают силы, которые вынудят Зеленского пойти на мир», считает Лукашенко.

Для Соединенных Штатов конфликт России и Украины — это «важнейший внешнеполитический вопрос», продолжение боевых действий и эскалация могут «тяжело закончиться для Европы и для мира», добавил он.

Путин выражал надежду, что военный конфликт завершится «чем раньше, тем лучше», но при условии достижения заявленных целей. По словам президента, Россия достигает их вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам. Кремль отмечал, что Путин "открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям", но выступает против "каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек".

Зеленский говорил, что США хотят как можно быстрее достичь мира, а Украине нужно обеспечить его качество. Он подчеркивал, что один из ключевых вопросов - территориальный, и по нему «пока консенсуса нет». В Кремле также называют территориальный вопрос одним из самых важных для Москвы.