 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Лукашенко заявил, что Путин и Зеленский хотят мира

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

И российский президент Владимир Путин, и украинский лидер Владимир Зеленский хотят достижения мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Newsmax, фрагменты из которого показала БелТа.

«Не буду называть причины. Вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние», — сказал он, говоря о Путине, и выразил уверенность, что «то же самое хочет и Зеленский». В то же время взгляды лидеров на то, как именно должен завершиться военный конфликт, разные, считает Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, многое в вопросе урегулирования зависит от позиции США и президента этой страны Дональда Трампа. «Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. <...> Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет», — сказал он. Если же Трамп разочаруется в перспективах достижения мира и отойдет от этой темы, «война продолжится, пока в Украине не возобладают силы, которые вынудят Зеленского пойти на мир», считает Лукашенко.

Для Соединенных Штатов конфликт России и Украины — это «важнейший внешнеполитический вопрос», продолжение боевых действий и эскалация могут «тяжело закончиться для Европы и для мира», добавил он.

Путин выражал надежду, что военный конфликт завершится «чем раньше, тем лучше», но при условии достижения заявленных целей. По словам президента, Россия достигает их вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам. Кремль отмечал, что Путин "открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям", но выступает против "каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек".

Зеленский говорил, что США хотят как можно быстрее достичь мира, а Украине нужно обеспечить его качество. Он подчеркивал, что один из ключевых вопросов - территориальный, и по нему «пока консенсуса нет». В Кремле также называют территориальный вопрос одним из самых важных для Москвы.

Читайте РБК в Telegram.

Теги
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 02:47 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 02:47
OpenAI запустила генератор изображений ChatGPT Images Технологии и медиа, 02:11
Лукашенко заявил, что Путин и Зеленский хотят мира Политика, 02:02
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 01:48
Лукашенко заявил, что Россия побеждает в конфликте с Украиной Политика, 01:40
Никогда не говори «никогда». Станет ли Роман Ротенберг тренером «Динамо» Спорт, 01:22
В Британии начали срочное расследование из-за «пророссийских» взяток Политика, 01:04
Трамп запретил въезд в США для граждан Палестины и еще семи стран Политика, 01:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
NYT узнала об идее США укрепить ВСУ и разместить на Украине силы Европы Политика, 00:57
Рубио не исключил, что Россия «хочет всю» Украину Политика, 00:28
В Киеве прогремел взрыв Политика, 00:28
Мерц оценил шанс достижения соглашения по активам России в «50 на 50» Политика, 00:16
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
WSJ узнала, что Warner Bros. отклонит предложение Paramount о покупке Бизнес, 00:03