В Кремле ответили на амбиции Польши по вступлению в G20

Анджей Доманьский (Фото: Marcin Banaszkiewicz / IMAGO / Global Look Press)

В Кремле ответили на заявление министра финансов Польши Анджея Доманьского, рассказавшего в интервью изданию Bloomberg о стремлении Варшавы стать постоянным членом «большой двадцатки» G20.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК, напомнил о параметрах стран, участвующих в формате Большой двадцатки и выразил сомнение соответствию экономики Польши этим стандартам.

Кроме того, Дмитрий Песков выразил надежду, что Варшава помнит о том, что G20 — «это экономическое объединение», хотя «поляки все склонны превращать в политику».

Анджей Доманьский в интервью Bloomberg выделил цель Варшавы «сидеть за главным столом» G20 как полноценный участник саммита. По его словам, Польша может привнести в G-20 опыт страны, которая за поколение претерпела «колоссальные преобразования».

При этом приглашение от имени президента США Дональда Трампа на саммит Большой двадцатки, который пройдет во Флориде в 2026 году, было направлено президенту Польши Каролю Навроцкому, а не действующему премьер-министру Дональду Туску, который находится в конфликте с Навроцким. Дональд Туск сообщил, что президент страны игнорирует его телефонные звонки в течение многих недель.