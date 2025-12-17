Туск пожаловался, что президент Польши перестал отвечать на его звонки

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что президент страны Кароль Навроцкий игнорирует его телефонные звонки в течение многих недель. Об этом премьер рассказал журналистам на борту самолета, следовавшего из Хельсинки в Варшаву, передает Onet.

«Я предпринял <...> попытки тесно сотрудничать с президентом по вопросам внешней политики. Но на протяжении многих недель практически не было никакой реакции, включая игнорирование телефонных звонков», — сказал Туск.

Он добавил, что изначально ситуация выглядела приемлемо, поскольку Навроцкий поддерживал обмен текстовыми сообщениями и телефонные переговоры. Такое сотрудничество, по словам Туска, является его конституционным обязательством.

Однако, как заявил премьер, Навроцкий и его окружение «делают все» для эскалации конфликта с правительством и вмешательства в полномочия ведомства. В связи с этим Туск сообщил о прекращении попыток связаться с президентским дворцом.

Отсутствие прямых контактов между правительством и президентом Туск назвал «фактическим отказом сотрудничать» по вопросам внешней политики.

Напряженность в отношениях Туска и Навроцкого по вопросу главенства в вопросах внешней политики сохраняется с лета. В августе Financial Times писала, что разногласия между президентом и премьером из-за борьбы за влияние во внешней политике могут повлиять на отношение к Украине. Навроцкий, как пишет FT, «бросил вызов» премьеру.

В ноябре Навроцкий назвал Туска «худшим премьером» в истории Польши с 1989 года. Заявление президента прозвучало на фоне инцидента, когда представители спецслужб не явились на традиционное мероприятие с главой государства. В интервью wPolsce24 Навроцкий заявил, что Туск запретил представителям спецслужб с ним встречаться.