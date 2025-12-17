 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Туск пожаловался, что президент Польши перестал отвечать на его звонки

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что президент страны Кароль Навроцкий игнорирует его телефонные звонки в течение многих недель. Об этом премьер рассказал журналистам на борту самолета, следовавшего из Хельсинки в Варшаву, передает Onet.

«Я предпринял <...> попытки тесно сотрудничать с президентом по вопросам внешней политики. Но на протяжении многих недель практически не было никакой реакции, включая игнорирование телефонных звонков», — сказал Туск.

Он добавил, что изначально ситуация выглядела приемлемо, поскольку Навроцкий поддерживал обмен текстовыми сообщениями и телефонные переговоры. Такое сотрудничество, по словам Туска, является его конституционным обязательством.

Однако, как заявил премьер, Навроцкий и его окружение «делают все» для эскалации конфликта с правительством и вмешательства в полномочия ведомства. В связи с этим Туск сообщил о прекращении попыток связаться с президентским дворцом.

Президент Польши назвал Туска худшим премьером страны с 1989 года
Политика
Дональд Туск

Отсутствие прямых контактов между правительством и президентом Туск назвал «фактическим отказом сотрудничать» по вопросам внешней политики.

Напряженность в отношениях Туска и Навроцкого по вопросу главенства в вопросах внешней политики сохраняется с лета. В августе Financial Times писала, что разногласия между президентом и премьером из-за борьбы за влияние во внешней политике могут повлиять на отношение к Украине. Навроцкий, как пишет FT, «бросил вызов» премьеру.

В ноябре Навроцкий назвал Туска «худшим премьером» в истории Польши с 1989 года. Заявление президента прозвучало на фоне инцидента, когда представители спецслужб не явились на традиционное мероприятие с главой государства. В интервью wPolsce24 Навроцкий заявил, что Туск запретил представителям спецслужб с ним встречаться.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Дональд Туск Кароль Навроцкий Польша звонки внешняя политика

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Президент Польши назвал Туска худшим премьером страны с 1989 года
Политика
К президенту Польши не пришли главы спецслужб, и он потребовал извинений
Политика
В Польше заявили о регулярных угрозах президенту Навроцкому в соцсетях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 04:07 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 04:07
АЛРОСА оценила, когда в мире закончатся запасы алмазов Бизнес, 03:57
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Лукашенко заявил, что украинцы отдали Крым России без единого выстрела Политика, 03:52
В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер» Политика, 03:47
Туск пожаловался, что президент Польши перестал отвечать на его звонки Политика, 03:19
Вучич пригрозил ответственностью сорвавшим стройку отеля Кушнера в Сербии Политика, 03:05
Трамп обвинил власти Венесуэлы в «терроризме» и ввел блокаду танкеров Политика, 03:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
OpenAI запустила генератор изображений ChatGPT Images Технологии и медиа, 02:11
Лукашенко заявил, что Путин и Зеленский хотят мира Политика, 02:02
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 01:48
Лукашенко заявил, что Россия побеждает в конфликте с Украиной Политика, 01:40
Никогда не говори «никогда». Станет ли Роман Ротенберг тренером «Динамо» Спорт, 01:22
В Британии начали срочное расследование из-за «пророссийских» взяток Политика, 01:04
Трамп запретил въезд в США для граждан Палестины и еще семи стран Политика, 01:00