Политика
0

Президент Польши назвал Туска худшим премьером страны с 1989 года

Навроцкий: Туск является худшим премьером в истории Польши с 1989 года
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Zuma / ТАСС)

Нынешний глава правительства Польши Дональд Туск — «худший премьер» в истории страны с 1989 года. Такую оценку дал президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу wPolsce24, передает RMF24.

«Я представляю себе сотрудничество с премьер-министром по принципиальным вопросам функционирования государства, неизменно считая премьер-министра Дональда Туска худшим премьер-министром в истории Польши после 1989 года. Но сегодня поляки ждут, что, если понадобится, мы сядем вместе за стол переговоров», — заявил польский лидер.

Заявление президента прозвучало на фоне недавнего инцидента, когда представители спецслужб не явились на традиционное мероприятие с главой государства перед ежегодной церемонией повышения в звании офицеров армии и разведки. Главы спецслужб проигнорировали встречу впервые с 1989 года. Навроцкий призвал их извиниться за неявку.

К президенту Польши не пришли главы спецслужб, и он потребовал извинений
Политика
Кароль Навроцкий

7 ноября Туск обвинил Навроцкого в отказе от присвоения первых офицерских званий 136 разведчикам и контрразведчикам, окончившим обучение. Президент в ответ заявил, что премьер «в своим стиле наврал», и ограничил его контакты с руководителями спецслужб. В интервью wPolsce24 Навроцкий заявил, что Туск запретил представителям спецслужб с ним встречаться.

«Ради функционирования государства я готов отбросить свои симпатии и антипатии. Надеюсь, польские офицеры и командиры служб задумаются», — заявил президент. Он также заявил, что как христианин не обижен на премьера.

В августе Financial Times писала, что разногласия между Навроцким и Туском из-за борьбы за главенство во внешней политике могут повлиять на отношение к Украине. Президент Польши «бросил вызов» премьеру в вопросе о том, кто должен заниматься внешней политикой и представлять Варшаву на международных переговорах.

В 1989 году главой правительства Польши стал Тадеуш Мазовецкий, первый некоммунистический премьер-министр. Туск занимал этот пост дважды: в 2007–2014-м и с 2023 года по настоящее время.

Егор Алимов
Дональд Туск Кароль Навроцкий Польша премьер-министр

