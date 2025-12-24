Германия испытала свою технологию роя дронов

Беспилотник HX-2 (Фото: Jens Kalaene / Reuters )

В Германии презентовали новейшие беспилотники HX-2 производителя Helsing из Мюнхена. Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер на фотографиях, опубликованных в его Instagram (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена) 8 декабря, показан за пультом управления БПЛА в учебном центре на полигоне Кольбитц-Летцлингер Хайде, сообщает немецкий телеканал Welt.

«Это колыбель для будущих боевых операций бундесвера, а именно многодоменных операций», — заявил Бройер по итогам испытаний, уточнив: «Речь идет о создании иной архитектуры ведения боевых действий».

«Германия вооружается для защиты себя и своих европейских соседей. Беспилотники сегодня являются одним из самых эффективных видов оружия современной войны», — пишет издание.

Дроны компании Helsing не единственные на немецком рынке. По данным издания, за финансирование со стороны вооруженных сил борются «Stark со своим Virtus и оружейный гигант Rheinmetall со своим Raider». БПЛА конкурентов в отличие от HX-2 еще не введены в эксплуатацию. Helsing, пишет издание, наладила серийное производство, а ее продукция испытывалась в зоне операции на Украине.

«Подразделение, проводившее испытания HX-2 на Украине, разместило прямой заказ более чем на 1 тыс. штук», — заявил представитель компании в ответ на запрос.

В задачи новейших немецких БПЛА может входить не только одиночная атака, но и работа группами. Дроны разных типов, судя по публикации Welt, работают вместе.

Идею полного оснащения немецкой армии частями беспилотной авиации генеральный инспектор бундесвера поддерживает давно. В мае Бройер распорядился полностью оснастить бундесвер к 2029 году.

Ранее Польша решила создать собственную систему защиты, не дожидаясь «стены дронов» Евросоюза.