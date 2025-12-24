 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Германия испытала свою технологию роя дронов

Беспилотник&nbsp;HX-2
Беспилотник HX-2 (Фото: Jens Kalaene / Reuters )

В Германии презентовали новейшие беспилотники HX-2 производителя Helsing из Мюнхена. Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер на фотографиях, опубликованных в его Instagram (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена) 8 декабря, показан за пультом управления БПЛА в учебном центре на полигоне Кольбитц-Летцлингер Хайде, сообщает немецкий телеканал Welt.

«Это колыбель для будущих боевых операций бундесвера, а именно многодоменных операций», — заявил Бройер по итогам испытаний, уточнив: «Речь идет о создании иной архитектуры ведения боевых действий».

«Германия вооружается для защиты себя и своих европейских соседей. Беспилотники сегодня являются одним из самых эффективных видов оружия современной войны», — пишет издание.

Что будет представлять собой европейская «стена дронов»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Дроны компании Helsing не единственные на немецком рынке. По данным издания, за финансирование со стороны вооруженных сил борются «Stark со своим Virtus и оружейный гигант Rheinmetall со своим Raider». БПЛА конкурентов в отличие от HX-2 еще не введены в эксплуатацию. Helsing, пишет издание, наладила серийное производство, а ее продукция испытывалась в зоне операции на Украине.

«Подразделение, проводившее испытания HX-2 на Украине, разместило прямой заказ более чем на 1 тыс. штук», — заявил представитель компании в ответ на запрос.

В задачи новейших немецких БПЛА может входить не только одиночная атака, но и работа группами. Дроны разных типов, судя по публикации Welt, работают вместе.

Идею полного оснащения немецкой армии частями беспилотной авиации генеральный инспектор бундесвера поддерживает давно. В мае Бройер распорядился полностью оснастить бундесвер к 2029 году.

Ранее Польша решила создать собственную систему защиты, не дожидаясь «стены дронов» Евросоюза.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Илья Трапезников
ФРГ Бундесвер БПЛА гонка вооружений стена дронов
Материалы по теме
Писториус напомнил об истинной цели бундесвера не допустить войны
Политика
Германия разработала план военного сотрудничества с Украиной
Политика
Путин пообещал ответные меры на милитаризацию Европы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
В кипрском клубе опровергли информацию о переходе их тренера в «Спартак» Спорт, 13:55
Верфь «Звезда» передала заказчику первый в России СПГ-танкер-ледокол Отрасли, 13:51
В «Синаре» спрогнозировали рост курса доллара до ₽95 в 2026 году Инвестиции, 13:34
Немецкий футболист погиб в 34 года, упав с горнолыжного подъемника Спорт, 13:32
Медведев назвал число набранных в войска в 2025 году контрактников Политика, 13:30
Кроссовер Jaecoo J7 получит новую версию в России Авто, 13:21
Как выбрать подарок близким с помощью нейросети: подборка промптов и ИИ Социальная экономика, 13:20
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В Кремле ответили на амбиции Польши по вступлению в G20 Политика, 13:18
В Кремле прокомментировали сигналы о возобновлении диалога с Францией Политика, 13:16
В России состоялась премьера нового кроссовера Jaecoo J6 Авто, 13:16
Германия испытала свою технологию роя дронов Политика, 13:11
Сотрудники молчат: 6 страхов, которые мешают им делиться своим мнением Образование, 13:11
Стал известен преемник Андрея Тихонова в «Енисее» Спорт, 13:08
Зеленский рассказал о планах привлечь $800 млрд на восстановление Украины Политика, 13:06