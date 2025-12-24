 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ФСБ задержала четверых жителей Мордовии за обналичивание ₽5 млрд

ФСБ задержала четверых жителей Мордовии за незаконное обналичивание ₽5 млрд

В Мордовии задержаны четверо молодых людей, подозреваемых в организации схемы по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму свыше 5 млрд руб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. 

ФСБ задержала четверых жителей Мордовии за обналичивание ₽5 млрд
Video

Жители республики в возрасте от 19 до 26 лет создали преступное сообщество, занимавшееся неправомерным оборотом средств платежей. Речь идет об изготовлении, приобретении, хранении и передаче поддельных платежных карт, а также данных для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.

Следствие установило, что в период с 2023 по 2025 год подозреваемые приобрели у жителей Мордовии более 100 банковских карт и реквизиты для входа в системы «Клиент-банк». Полученные данные передавались сообщникам в Москве для использования в преступных целях. Общий объем обналиченных средств превысил 5 млрд руб.

В ходе обысков у фигурантов изъяли более 70 сим-карт, 48 мобильных телефонов, банковские карты и специализированное оборудование.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей). Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Задержание обналичивших 1 млрд руб. от продажи наркотиков. Видео
Общество

В мае в Москве и Московской области были задержаны 10 человек, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов. По версии следствия, задержанные входили в одно из структурных подразделений преступного сообщества, связанного с наркоторговлей. Злоумышленники использовали банковские карты, оформленные на иностранных граждан, для вывода и обналичивания денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет-площадку. Предварительно установлено, что таким образом было легализовано не менее 1 млрд руб. Во время обысков у фигурантов изъяли компьютерную технику, средства связи и документы, имеющие доказательственное значение.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
мошенники Мордовия уголовное дело незаконное обналичивание денежных средств обналичивание средств задержание
Материалы по теме
Задержание обналичивших 1 млрд руб. от продажи наркотиков. Видео
Общество
МВД заявило о 2 млн человек, обналичивающих похищенные мошенниками деньги
Общество
Финразведка сообщила банкам о рисках обналичивания через маркетплейсы
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Hyundai отзовет более 50 тыс. автомобилей Авто, 12:19
В МИД Франции осудили санкции США против бывшего еврокомиссара Бретона Политика, 12:16
Зеленский раскрыл планы по мобилизации на Украине после мира Политика, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Эксперты оценили, как в 2025-м подорожало жилье в российских мегаполисах Недвижимость, 12:06
Бишкек опроверг запрет на въезд россиян в Киргизию без загранпаспорта Политика, 12:03
Проверка на прочность: итоги 2025 года на рынке нерудных материалов Компании, 12:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Умер олимпийский чемпион по метанию молота Анатолий Бондарчук Спорт, 12:00
Как айтишнику создавать личный бренд: советы от «Хабра» Образование, 11:57
Медведев предложил потребовать компенсацию за украинских националистов Политика, 11:53
Латвия запретила въезд российским спортсменам перед квалификацией ОИ Спорт, 11:49
Польша выдала Казахстану подозреваемую в торговле органами украинку Общество, 11:48
В МИДе заявили, что выполняют поручение Путина по ядерным испытаниям Политика, 11:43
Театр назвал дату и место прощания с актером Лобоцким Общество, 11:37