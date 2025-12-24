ФСБ задержала четверых жителей Мордовии за обналичивание ₽5 млрд

В Мордовии задержаны четверо молодых людей, подозреваемых в организации схемы по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму свыше 5 млрд руб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Video

Жители республики в возрасте от 19 до 26 лет создали преступное сообщество, занимавшееся неправомерным оборотом средств платежей. Речь идет об изготовлении, приобретении, хранении и передаче поддельных платежных карт, а также данных для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.

Следствие установило, что в период с 2023 по 2025 год подозреваемые приобрели у жителей Мордовии более 100 банковских карт и реквизиты для входа в системы «Клиент-банк». Полученные данные передавались сообщникам в Москве для использования в преступных целях. Общий объем обналиченных средств превысил 5 млрд руб.

В ходе обысков у фигурантов изъяли более 70 сим-карт, 48 мобильных телефонов, банковские карты и специализированное оборудование.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей). Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

В мае в Москве и Московской области были задержаны 10 человек, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов. По версии следствия, задержанные входили в одно из структурных подразделений преступного сообщества, связанного с наркоторговлей. Злоумышленники использовали банковские карты, оформленные на иностранных граждан, для вывода и обналичивания денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет-площадку. Предварительно установлено, что таким образом было легализовано не менее 1 млрд руб. Во время обысков у фигурантов изъяли компьютерную технику, средства связи и документы, имеющие доказательственное значение.