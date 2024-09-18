Финразведка сообщила банкам о рисках обналичивания через маркетплейсы

Росфинмониторинг предупредил банки о рисках сомнительных операций в онлайн-торговле. Это затрагивает сейлеров на маркетплейсах — из-за проблем с импортом им зачастую приходится расплачиваться с поставщиками нестандартными путями

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через площадки онлайн-торговли, сообщил РБК представитель службы.

Как пояснил представитель ведомства, Росфинмониторинг стал фиксировать ситуации использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. «Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», — рассказал он.

Собеседник РБК в крупном российском банке подтверждает рост числа случаев проведения сомнительных операций со стороны компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), торгующих на маркетплейсах. По его словам, с конца августа такие клиенты стали чаще «окрашиваться» антиотмывочной системой ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) — платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций (желтой и красной), нацеленных на отмывание или обналичивание денег.

«Росфинмониторинг обратил на них (сейлеров. — РБК) пристальное внимание, поэтому их стали вносить в платформу ЗСК. Сейчас тема сомнительных операций на маркетплейсах очень актуальна», — сказал РБК сотрудник другого банка, отвечающий за работу с малым и средним бизнесом.

«Мы фиксируем отдельные, не имеющие системного характера случаи проведения подозрительных операций клиентами банков, якобы осуществляющими свою деятельность под видом продавцов товаров на маркетплейсах», — сообщил РБК представитель Банка России. Он сказал, что такие операции можно считать одним из способов «обхода противолегализационных процедур банков» и системы ЗСК.

Как работает антиотмывочный «светофор» ЦБ Платформа «Знай своего клиента» функционирует с 1 июля 2022 года, к ней подключены все кредитные организации. В ежедневном режиме сервис анализирует транзакции клиентов банков (юрлиц и ИП), присваивая им определенный уровень риска проведения сомнительных операций. Всего существует три группы риска, по аналогии с цветами светофора: зеленая для клиентов с низким уровнем риска, желтая (средний риск) и красная (высокорисковые компании и ИП). Банки используют данные «светофора» от ЦБ, но маркируют клиентов по степени риска в том числе в соответствии со своими внутренними антиотмывочными правилами. Чем выше уровень риска, тем строже контроль за проведением транзакций. Клиентам из красной зоны банки могут отказывать в проведении операций, расторгать договоры обслуживания или отказываться заключать их. Как сообщили РБК в ЦБ, сейчас к высокорисковым относятся 1,3% от всего количества юрлиц и ИП. Еще 1,9% клиентов находятся в промежуточной, желтой зоне. Таким образом, доля компаний и предпринимателей, которые не сталкиваются с повышенным антиотмывочным контролем банков, составляет 96,8%. «Такое распределение стабильно и не меняется в последние месяцы», — уточнил представитель регулятора. По сравнению с замерами в мае 2023 года доля «красных» клиентов незначительно сократилась, а «желтых» — увеличилась.

Что в сделках продавцов на маркетплейсах может показаться сомнительным

ЦБ выделяет десятки признаков незаконных операций. К ним относятся запутанный характер сделки, ее несоответствие деятельности компании, отказ предоставлять документы, дистанционное управление с одного устройства (мобильного телефона, ноутбука) операциями по счетам компаний, зарегистрированных в разных странах либо не имеющих общего владельца, и т.д. Впрочем, сам факт совершения таких операций не означает, что клиент банка непременно занимается легализацией незаконно полученных денег, отмечает юрист NSP Глеб Бойко.

Деньги могут выводиться на физических лиц для обналичивания, но могут пострадать и законопослушные предприниматели, рассуждает арбитражный управляющий Татьяна Пугачева. Физлица должны подтвердить экономический смысл операции, а также предоставить документы, подтверждающие, что операции будут учтены для налогообложения, объясняет она. Если человек проводит операцию впервые, то проверка должна быть более тщательной, но если он уже доказал смысл своей деятельности, операция не должна вызывать вопросы, заключает эксперт.

Предприниматель, работающий на маркетплейсах, и директор по маркетингу сервиса аналитики One Screen Павел Литвак отмечает, что российские импортеры нередко обходят таможенные процедуры, ввозя товары из-за границы по системе карго, когда товар не проходит таможенное оформление и транспортируется перевозчиком без сопроводительных и разрешительных документов. Товары, доставленные таким образом в Россию, могут расцениваться как контрабанда. В дальнейшем они могут продаваться на оптовых рынках, а сейлеры маркетплейсов приобретают там небольшие партии для реализации в онлайне.

«Маркетплейсы, как площадки для торговли, могут быть использованы для создания видимости легитимности сделок, что делает их привлекательными для тех, кто стремится скрыть истинное происхождение товаров», — продолжает Литвак. Сейлеры работают с оптовыми рынками «Садовод», «Дубровка» и другими, где действительно документы не выдаются, подтверждает руководитель практики налогового консультирования и арбитражных споров юридической группы «Совет» Мария Вишнякова.

Помимо оптовых рынков еще один способ закупки товаров для реализации на маркетплейсах — через байеров (посредников), рассказал РБК один из сейлеров крупной площадки, использующий такую схему. По его словам, в этом случае расчеты за поставку будут безналичными, но это будет перевод от ИП на карту физического лица или между физлицами.

Если формально смотреть на платежное поведение такого клиента, то цепочка выглядит так: поступления денег от юридического лица — маркетплейса на счет сейлера (как правило, ИП. — РБК) с последующим выводом этих денег в наличную форму, говорит автор профильного телеграм-канала «Тот самый 115-ФЗ» Сергей Юдаков: «Поэтому ЗСК окрашивает таких сейлеров в желтый цвет с типологией «обналичивание по схеме ЮЛ-ИП». Но на самом деле здесь нет никакого отмывания денег, просто такая специфика бизнеса».

Снятие сейлерами наличных со счетов не всегда указывает на незаконные действия, соглашается Литвак. «Система мониторинга, такая как ЗСК, может ошибочно идентифицировать законные операции как подозрительные. Это происходит из-за алгоритмов, которые могут не учитывать контекст каждой транзакции», — поясняет предприниматель. Он утверждает, что в последние месяцы многие продавцы на маркетплейсах действительно стали чаще сталкиваться с проблемами, связанными с подозрением в обналичивании средств.

Что об активности сейлеров говорят банки и маркетплейсы

«Сейчас не отмечаем значительного увеличения числа сейлеров, операции которых требовали бы изучения», — говорит директор управления комплаенс Сбербанка Лариса Заломихина.

ВТБ получал такие рекомендации Росфинмониторинга и давно использует их, сообщил РБК его представитель. «Мы не наблюдаем роста доли «желтых» и «красных» клиентов на платформе ЗСК, их количество в банке ВТБ находится на устойчиво низком уровне», — отметил он.

«Внимание к клиентам-сейлерам постепенно увеличивается, но пока абсолютно точно нет тенденций к кратному росту, речь идет о единичных случаях [нарушений]», — отмечает контролер изменений законодательства в банке «Точка» Анастасия Моисеева.

«Несмотря на повышение количества сейлеров у нас, мы не зафиксировали роста доли «желтых» и «красных» клиентов в данном сегменте. Но действительно ряд операций, проведенных по схеме, когда деньги приходят от юридического лица на счет ИП и далее распределяются по физическим лицам, рассматриваются более пристально», — сообщила руководитель продуктов в банке для бизнеса «Бланк» Елена Виноградова.

В «Озоне» (в группу помимо маркетплейса входит Озон Банк) тоже не выявили роста подозрительной активности сейлеров. «Всплеска доли таких клиентов с операциями в красной и желтой зонах по системе ЗСК мы не наблюдаем. Что касается общерыночных трендов, то, возможно, индикация продавцов маркетплейсов в «светофоре» ЗСК связана с тем, что само число продавцов в последнее время активно росло и они стали заметнее как класс предпринимательства для банков», — сказал представитель компании.

«Wildberries осуществляет мониторинг на постоянной основе. Аномалий в последнее время не наблюдаем», — сообщил представитель группы (в нее входят и торговая площадка, и банк).

«Яндекс», владеющий «Яндекс Маркетом» и Яндекс Банком, не ответил на запрос РБК.

Способны ли банки отделить добросовестных сейлеров от обнальщиков

Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, окончательную оценку о добросовестности бизнеса они дают самостоятельно, отмечает партнер компании ФБК Анастасия Терехина. Банк в состоянии определить, ведет ли клиент-сейлер реальный бизнес, опираясь на дополнительные документы или результаты внутренних проверок, утверждают представители кредитных организаций.

Сбербанк при возникновении любых вопросов относительно транзакций клиентов запрашивает у них дополнительную информацию, говорит Заломихина.

ВТБ автоматизировал проверку клиентов-сейлеров с учетом ранее выпущенных рекомендаций ЦБ по мониторингу операций между юридическими лицами и ИП или физлицами, сообщили в банке.

Бланк Банк в дополнение к платформе ЗСК от ЦБ использует собственную скоринговую модель, которая «по поведенческим паттернам предпринимателя позволяет превентивно выявлять и отделять сейлеров от злоумышленников», сообщила Виноградова. Она также отметила, что клиенты могут подключить опцию «Мультилимит», чтобы в том числе переводить выручку проверенным контрагентам-физлицам «с минимальными рисками для бизнеса».

«Для этого мы дополнительно при подключении данной услуги запрашиваем у предпринимателя пакет документов, в том числе подтверждающих оплату налогов и других обязательных платежей», — добавила Виноградова. Операции сейлера не вызывают вопросы у банка, если это реальный бизнес, соглашается Моисеева: «Когда все финансовые операции проходят через банковский счет сейлера, это упрощает понимание структуры бизнеса. Важно сохранять все документы, подтверждающие закупки и другие операции, такие как чеки, накладные и квитанции». Кроме того, Моисеева рекомендует продавцам фотографировать товар, который реализуется на маркетплейсе, для дополнительных доказательств реальной деятельности магазина.