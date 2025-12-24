В Ростовской области задержали запорожца за шпионаж под видом блогера

Фото: ЦОС ФСБ России (архивное фото)

В Ростовской области задержали жителя Запорожья, которого подозревают в передаче данных о российских военных Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, жителя Мелитополя Запорожской области, связанная со сбором и передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений ВС России», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 276 Уголовного кодекса (шпионаж). Максимальное наказание по статье составляет от 10 до 20 лет лишения свободы. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде ареста.

По версии следствия, задержанный, действуя в сговоре с офицером СБУ, под прикрытием блогерской деятельности собирал разведывательную информацию о дислокации российских войск. Он фиксировал расположение блокпостов, стоянок военной техники и мест проживания военнослужащих, после чего передавал эти данные сотруднику украинской спецслужбы через Telegram. У него изъяли технические средства и средства связи.

В ноябре сотрудники ФСБ задержали двух женщин в Херсонской области по подозрению в шпионаже в пользу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Их обвинили в сборе и передаче через Telegram сведений о местах дислокации военнослужащих и маршрутах передвижения военной техники ВС России.