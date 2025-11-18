В Херсонской области двух женщин задержали по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ России задержали в Херсонской области двух женщин по подозрению в шпионаже в пользу Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, которое поступило в РБК.

По данным ведомства, задержанные — жительницы Херсонской области 1978 и 1981 годов рождения, имеющие гражданство России и Украины. Они подозреваются в сборе и передаче через мессенджер Telegram сведений о местах дислокации военнослужащих и маршрутах передвижения военной техники ВС России. Подозреваемые заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела по статье 276 УК (шпионаж).

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы продолжают активный поиск в социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей диверсий и терактов. В ведомстве предупредили, что сотрудничество с иностранными государствами в ущерб безопасности России влечет уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

17 ноября в Хабаровском крае 41-летнего гражданина Украины приговорили к 21 году лишения свободы за шпионаж, приготовление к террористическому акту и содействие террористической деятельности.

В феврале 2022 года осужденный установил контакт через интернет с представителями Украины и передавал им фотографии авиационной техники с указанием мест ее дислокации. Кроме того, мужчина планировал совершить поджоги автомобилей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, однако был задержан сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю до реализации этих планов.