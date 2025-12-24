ВТБ рассказал, кто чаще всего пользуется «второй рукой» от мошенников

ВТБ: сервис «вторая рука» от мошенников чаще всего используют люди старше 60 лет

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Самозапреты на выдачу кредитов чаще всего устанавливают люди 41–55 лет, а сервис «вторая рука» в основном используют россияне старше 60 лет. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ВТБ.

70% клиентов банка, которые подключили «вторую руку», старше 60 лет. Для подтверждения банковских операций они выбирают близких людей. При этом подавляющая часть пользователей сервиса — 65% — женщины. Они же немного чаще становятся доверенными лицами (55%). Почти в трети случаев это женщины в возрасте от 40 до 50 лет.

Менее всего в установке контроля близкими над своими финансовыми операциями заинтересована молодежь в возрасте 20–25 лет, рассказали в ВТБ. Среди клиентов банка таких только 3%.

Что касается самозапрета на кредиты, то его в 50% случаев устанавливают люди 41–55 лет. Вторая крупная группа — почти треть от заявителей — россияне 25–40 лет. У людей младше 25 лет и старше 65 самозапреты на кредиты непопулярны. Их суммарная доля составляет всего 5%.

Самозапреты на кредиты активно используют жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленобласти, ХМАО, Башкирии, Нижегородской области, а еще Краснодарского и Красноярского краев.

Самозапрет на выдачу кредитов в России ввели в марте 2025 года в рамках борьбы с мошенничеством. Установить его можно, подав заявление на «Госуслугах» или через МФЦ. При этом от займов можно отказаться как полностью, так и частично — ввести запрет на дистанционные способы их оформления.

Сервис «вторая рука» заработал с 1 сентября. Он позволяет человеку назначить доверенного помощника, который сможет подтверждать или отклонять банковские операции по переводу, снятию наличных, если они кажутся подозрительными.