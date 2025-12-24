 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

ВТБ рассказал, кто чаще всего пользуется «второй рукой» от мошенников

ВТБ: сервис «вторая рука» от мошенников чаще всего используют люди старше 60 лет
Сюжет
Как защититься от мошенников
ВТБ VTBR ₽71,79 -0,13% Купить
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Самозапреты на выдачу кредитов чаще всего устанавливают люди 41–55 лет, а сервис «вторая рука» в основном используют россияне старше 60 лет. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ВТБ.

70% клиентов банка, которые подключили «вторую руку», старше 60 лет. Для подтверждения банковских операций они выбирают близких людей. При этом подавляющая часть пользователей сервиса — 65% — женщины. Они же немного чаще становятся доверенными лицами (55%). Почти в трети случаев это женщины в возрасте от 40 до 50 лет.

Менее всего в установке контроля близкими над своими финансовыми операциями заинтересована молодежь в возрасте 20–25 лет, рассказали в ВТБ. Среди клиентов банка таких только 3%.

Дума приняла законопроект о самозапрете на азартные игры
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Что касается самозапрета на кредиты, то его в 50% случаев устанавливают люди 41–55 лет. Вторая крупная группа — почти треть от заявителей — россияне 25–40 лет. У людей младше 25 лет и старше 65 самозапреты на кредиты непопулярны. Их суммарная доля составляет всего 5%.

Самозапреты на кредиты активно используют жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленобласти, ХМАО, Башкирии, Нижегородской области, а еще Краснодарского и Красноярского краев.

Самозапрет на выдачу кредитов в России ввели в марте 2025 года в рамках борьбы с мошенничеством. Установить его можно, подав заявление на «Госуслугах» или через МФЦ. При этом от займов можно отказаться как полностью, так и частично — ввести запрет на дистанционные способы их оформления.

Сервис «вторая рука» заработал с 1 сентября. Он позволяет человеку назначить доверенного помощника, который сможет подтверждать или отклонять банковские операции по переводу, снятию наличных, если они кажутся подозрительными.

Теги
Романов Илья, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
кредиты ВТБ мошенники кредит
