Роскачество нашло нарушения у трех марок консервированного горошка

Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Роскачество проверило консервированный зеленый горошек 20 популярных торговых марок и выявило нарушения требований государственного стандарта (ГОСТ) у трех из них. При этом организация подчеркнула, что вся исследованная продукция является абсолютно безопасной для здоровья.

Проблемы с соответствием ГОСТу обнаружены у марок Global Village, «Юнона» и «Маркет». В горошке Global Village и «Юнона» эксперты нашли неоднородный размер горошин — от мелких до крупных, а количество битых зерен немного превысило норму для высшего сорта (6,8 и 6,9% при допустимых 6%). В банке горошка «Маркет» была обнаружена одна примесь — горошина кормового коричневого цвета.

Важно, что Роскачество не нашло в продукции ни одной из 20 марок пестицидов, ГМО, запрещенных консервантов, красителей или микробиологических нарушений. Все банки были стерильными и герметичными.

Тем не менее у некоторых других марок выявлены отдельные недостатки в качестве. Например, у горошка «Овощ в помощь» оказалась слишком мягкая и неоднородная консистенция, а у «Ленты» — мутная заливочная жидкость и неоднородный цвет самих горошин. Также у пяти марок («Ашан», «Знак заботы», «Маркет», «Юнона», O’key Daily) фактическое содержание горошка в банке оказалось меньше, чем указано в стандарте.

Из-за выявленных нарушений Росаккредитация уже приостановила действие девяти деклараций соответствия у четырех производителей. Продукция марки «Юнона» снята с продажи на маркетплейсе OZON. Сами производители и торговые сети, согласно сообщению, проводят внутренние проверки и принимают меры для устранения замечаний.