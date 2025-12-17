 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Премьер-министр Австралии назвал погибших русских иммигрантов героями

Премьер Австралии Альбанезе назвал героями погибших при теракте на пляже россиян
Фото: Jeremy Piper / Reuters
Фото: Jeremy Piper / Reuters

В Австралии траур после теракта, устроенного во время празднования еврейского праздника Ханука на знаменитом пляже Бонди-Бич в Сиднее. Жертвами нападения стали 15 человек, среди погибших — семья российских иммигрантов, которую премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал героями. Об этом сообщает Sky News Australia.

Борис и София Гурман, 69 и 61 года, погибли, когда попытались обезвредить одного из террористов. Как видно на видео с регистратора, Борис Гурман вступил в схватку с вооруженным мужчиной, который вышел из автомобиля. Во время борьбы пара упала на проезжую часть, но Гурману удалось отобрать у нападавшего пистолет. Несмотря на это, оба пенсионера были смертельно ранены. Позже террориста застрелила полиция.

Их подвиг был замечен на самом высоком уровне. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе публично отдал дань уважения Борису и Софии Гурман. «Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман. Это австралийские герои», — заявил он, добавив, что другой герой, Реувен Моррисон (также иммигрант из СССР), бросал в террористов кирпичи.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, когда на пляже собралось около 2000 членов еврейской общины для зажигания первой ханукальной свечи. Двое мужчин в черном, позже идентифицированных как отец и сын Акрам, открыли огонь из дробовика и штурмовой винтовки с пешеходного моста. По свидетельствам очевидцев, стрельба длилась около 10 минут, было сделано около 50 выстрелов. Помимо 15 погибших, ранения получили 38 человек, в том числе полицейские и ребенок. Среди убитых — местный раввин Эли Шлангер.

В автомобиле нападавших полиция обнаружила флаги запрещенного в России «Исламского государства». Премьер Альбанезе назвал произошедшее целенаправленным терактом и пообещал ужесточить контроль за оборотом оружия в стране.

