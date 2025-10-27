Рябков заявил об отсутствии ответа от США по возобновлению авиасообщения

Сергей Рябков (Фото: Global Look Press)

Россия не добилась от США ответа по вопросу полного возобновления прямого авиационного сообщения с США. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы добиваемся от американцев внятного ответа на наши идеи и предложения по возобновлению прямого авиасообщения. Мы требуем от них безусловного возвращения незаконно арестованной собственности, которая защищена дипломатическим иммунитетом», — сказал Рябков.

По его словам, Москва направила американской стороне свои идеи по этому вопросу, но так и не получила ответа.

США закрыли свое небо для российских самолетов в марте 2022 года. Аналогичное решение приняли еще около 30 стран, включая членов ЕС. Россия приняла ответные меры. Кроме того, страны Запада запретили поставлять российским компаниям самолеты, комплектующие и вести техническое обслуживание уже поставленных. Москва считает санкции незаконными.

О том, что Россия сделала США конкретное предложение по возобновлению прямого авиасообщения в 2025 году, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале сентября.

Вопрос восстановления авиасообщения между Россией и США подняла российская делегация в ходе переговоров Москвы и Вашингтона в Стамбуле в конце февраля 2025 года. В июне спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что прямые полеты между странами могут возобновиться к концу 2025 года.