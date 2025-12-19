Путин заявил, что обязательную отработку для студентов педвузов не введут
Обязательную отработку для студентов педагогических вузов пока не собираются вводить в России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
«Всех напугали этим решением (об обязательной отработке – РБК). На студентов педагогических вузов это пока не распространяется, пока нет такой необходимости», – сказал Путин.
Материал дополняется
Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны