Путин заявил, что обязательную отработку для студентов педвузов не введут

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Обязательную отработку для студентов педагогических вузов пока не собираются вводить в России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Всех напугали этим решением (об обязательной отработке – РБК). На студентов педагогических вузов это пока не распространяется, пока нет такой необходимости», – сказал Путин.

Материал дополняется