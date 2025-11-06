 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Израиль ввел закрытую военную зону на границе с Египтом

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Израиль «объявляет войну» контрабанде на фоне участившихся случаев на границе с Египтом. Введение закрытой зоны на границе расширит полномочия ЦАХАЛ и позволит наносить удары «по любому несанкционированному субъекту»
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац приказал ЦАХАЛ объявить территорию, прилегающую к израильско-египетской границе, запретной военной зоной, чтобы противостоять росту контрабанды оружия с помощью беспилотников. Об этом сообщает 13-й канал Израильского телевидения.

Министр также призвал скорректировать правила ведения боевых действий, чтобы наносить удары по всем, кто «несанкционированно проникнет в запретную зону».

Кроме того, министр договорился с главой Общей службы безопасности (ШАБАК) Давидом Зини о том, что контрабанда беспилотниками будет рассматриваться как террористическая угроза. «Любой, кто проникнет в запретную зону, будет поражен», — сказал он.

По мнению Каца, контрабанда оружия с помощью дронов — часть войны в Газе. «И она направлена на вооружение наших врагов, необходимо принять все меры, чтобы остановить ее», — сказал министр.

С конца прошлого года израильские военные периодически пресекали контрабанду оружия из Египта при помощи беспилотников. В начале недели ЦАХАЛ сообщила, что сорвала очередную такую попытку — военные зафиксировали дрон, пересекший восточную границу. Накануне начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир поручил военным «сосредоточить усилия и ресурсы» на противодействии этой угрозе.

В конце августа WSJ писала, что Египет приступил к обучению палестинцев для формирования десятитысячного контингента сил безопасности, который может быть направлен в сектор Газа после завершения вооруженного противостояния.

Вскоре Axios со ссылкой на источники сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушении многолетнего мирного договора по Синаю и попросил администрацию президента США «надавить» на Каир, чтобы тот остановил наращивание военной мощи на полуострове.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Израиль Египет беспилотники контрабанда оружие
Материалы по теме
ХАМАС передал Израилю тела еще трех заложников
Политика
Хуситы осудят более 40 сотрудников ООН по подозрению в связях с Израилем
Политика
Израиль нанес удар по центру сектора Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Продажи «Москвичей» упали на 42% в октябре Авто, 13:30
Семья погибшего при атаке дрона в Волгограде получит 1 млн рублей Политика, 13:29
Суд не стал включать детей Тимура Иванова в дело о конфискации имущества Общество, 13:29
Шесть человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса в Москве Общество, 13:27
РПЛ назвала лучшего тренера октября Спорт, 13:26
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 13:22
На ЗАЭС назвали единственную угрозу для работы станции Политика, 13:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки беспилотников Политика, 13:16
Президент Польши обвинил Украину в неблагодарности Политика, 13:15
РАНХиГС возглавила рейтинг вузов RAEX по госуправлению Общество, 13:08
Как не провалить переговоры о зарплате — советы от Седы Каспаровой Образование, 13:08
Как расти технологическому бизнесу: три ключевых сервиса для инноваторов Отрасли, 13:06
Россия построит на Луне мини-АЭС Тренды, 13:06