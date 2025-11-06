Израиль ввел закрытую военную зону на границе с Египтом

Израиль «объявляет войну» контрабанде на фоне участившихся случаев на границе с Египтом. Введение закрытой зоны на границе расширит полномочия ЦАХАЛ и позволит наносить удары «по любому несанкционированному субъекту»

Фото: Ammar Awad / Reuters

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац приказал ЦАХАЛ объявить территорию, прилегающую к израильско-египетской границе, запретной военной зоной, чтобы противостоять росту контрабанды оружия с помощью беспилотников. Об этом сообщает 13-й канал Израильского телевидения.

Министр также призвал скорректировать правила ведения боевых действий, чтобы наносить удары по всем, кто «несанкционированно проникнет в запретную зону».

Кроме того, министр договорился с главой Общей службы безопасности (ШАБАК) Давидом Зини о том, что контрабанда беспилотниками будет рассматриваться как террористическая угроза. «Любой, кто проникнет в запретную зону, будет поражен», — сказал он.

По мнению Каца, контрабанда оружия с помощью дронов — часть войны в Газе. «И она направлена на вооружение наших врагов, необходимо принять все меры, чтобы остановить ее», — сказал министр.

С конца прошлого года израильские военные периодически пресекали контрабанду оружия из Египта при помощи беспилотников. В начале недели ЦАХАЛ сообщила, что сорвала очередную такую попытку — военные зафиксировали дрон, пересекший восточную границу. Накануне начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир поручил военным «сосредоточить усилия и ресурсы» на противодействии этой угрозе.

В конце августа WSJ писала, что Египет приступил к обучению палестинцев для формирования десятитысячного контингента сил безопасности, который может быть направлен в сектор Газа после завершения вооруженного противостояния.

Вскоре Axios со ссылкой на источники сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушении многолетнего мирного договора по Синаю и попросил администрацию президента США «надавить» на Каир, чтобы тот остановил наращивание военной мощи на полуострове.