Эксперт Чернявская: гонконгский грипп особенно опасен для детей и беременных

Эксперт рассказала, для кого особенно опасен гонконгский грипп

Вакцинация: когда и от чего прививаться

Фото: Brent Stirton / Getty Images

Гонконгский грипп представляет наибольшую опасность для непривитых пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, детей и беременных. Об этом рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Чернявская, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что фактором риска тяжелого течения болезни и летального исхода является отсутствие прививки.

«Без прививки грипп переносится опаснее — в более тяжелой форме, с осложнениями. Те люди, которые привиты, конечно, могут заболеть, но у них заболевание протекает легче и без тяжелых осложнений, без летального исхода», — отметила Чернявская.

Она добавила, что в России на сегодняшний день зарегистрировано несколько летальных исходов, но эти случаи произошли среди непривитых пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Чернявская уточнила, что гонконгский грипп — это хорошо изученный вариант вируса, который ежегодно циркулирует в осенне-зимний период наряду с другими штаммами, например, H1N1pdm09 (свиной грипп).

По данным Роспотребнадзора, в России наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями. При этом среди вирусов доминирует именно штамм (A) H3N2, на который приходится 80,9% от всех выделенных образцов.