 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Вакцинация: когда и от чего прививаться⁠,
0

Эксперт рассказала, для кого особенно опасен гонконгский грипп

Эксперт Чернявская: гонконгский грипп особенно опасен для детей и беременных
Сюжет
Вакцинация: когда и от чего прививаться
Фото: Brent Stirton / Getty Images
Фото: Brent Stirton / Getty Images

Гонконгский грипп представляет наибольшую опасность для непривитых пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, детей и беременных. Об этом рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Чернявская, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что фактором риска тяжелого течения болезни и летального исхода является отсутствие прививки.

«Без прививки грипп переносится опаснее — в более тяжелой форме, с осложнениями. Те люди, которые привиты, конечно, могут заболеть, но у них заболевание протекает легче и без тяжелых осложнений, без летального исхода», — отметила Чернявская.

Она добавила, что в России на сегодняшний день зарегистрировано несколько летальных исходов, но эти случаи произошли среди непривитых пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Чернявская уточнила, что гонконгский грипп — это хорошо изученный вариант вируса, который ежегодно циркулирует в осенне-зимний период наряду с другими штаммами, например, H1N1pdm09 (свиной грипп).

В Подмосковье опровергли сообщения об эпидемии гонконгского гриппа
Общество
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

По данным Роспотребнадзора, в России наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями. При этом среди вирусов доминирует именно штамм (A) H3N2, на который приходится 80,9% от всех выделенных образцов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
грипп Дети беременные пожилые люди болезнь

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Подмосковье опровергли сообщения об эпидемии гонконгского гриппа
Общество
Эксперты предупредили о схеме обмана россиян с гонконгским гриппом
Общество
Заболеваемость гриппом с начала октября выросла более чем в 6 раз
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 18:08 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 18:08
Эксперты оценили рост предложения в небоскребах бизнес-класса в Москве Недвижимость, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Маршалловы острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход Экономика, 18:11
ВЭБ.РФ оценил потенциал роста инвестиций в устойчивое развитие Отрасли, 18:11
Путин назвал Северск значимым для России городом Политика, 18:07
Лидеры рекламной индустрии нашли «формулу креативной эффективности» Пресс-релиз, 18:06
Путин назвал взятие Северска возможностью для продолжения наступления Политика, 18:05
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В России объявили нежелательной НПО из Саксонии Политика, 18:02
Карлсен заявил, что ему было стыдно «срубить флаг» россиянину на турнире Спорт, 18:00
Кастом как предчувствие. Почему индивидуальная отделка стала новым шиком Недвижимость, 17:56
ЦБ впервые за месяц поднял курс доллара выше ₽80 Инвестиции, 17:53
Дисконты на Urals растут: что будет с бюджетом и рублем. ВидеоПодписка на РБК, 17:49 
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Синоптик предупредил о возвращении морозов в Москву перед Новым годом Город, 17:43