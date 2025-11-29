Роспотребнадзор оценил угрозу пандемии птичьего гриппа
Оснований беспокоиться о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа могут вызвать пандемию страшнее коронавируса, нет, заявила пресс-служба Роспотребнадзора, комментируя публикацию о мнении европейских ученых на этот счет.
«На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19. Тем не менее Роспотребнадзор сохраняет высокий уровень готовности и продолжает ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков», — сообщило ведомство.
В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация по зоонозным инфекциям в России находится на контроле. Государственный научный центр «Вектор» круглосуточно отслеживает риски, связанные с вирусами птичьего гриппа. Ежегодно центр анализирует более 10 тыс. птиц и контактирующих с ними людей, обеспечивая готовность лабораторий и проверяя эффективность диагностических систем и противогриппозных препаратов.
Ведомство отметило, что на территории России у птиц выявляют исключительно вирус гриппа H5N1, принадлежащий широко циркулирующей в мире кладе 2.3.4.4b, что подтверждают исследования центра. К этой же кладе, отметили в Роспотребнадзоре, относится и вирус H5N5, который вызвал инфицирование человека в США, который позже скончался. Хотя случаев передачи вируса между млекопитающими не зарегистрировано, риск межвидового перехода сохраняется, заключило ведомство.
Ранее Reuters привел мнения европейских ученых о риске пандемии птичьего гриппа. Директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамей-Вельти отметил, что пандемия, вызванная птичьим гриппом, по масштабу и последствиям может превзойти коронавирус. При этом руководитель научного отдела Всемирной организации по охране здоровья животных Грегорио Торрес счел, что вероятность новой пандемии крайне мала.
