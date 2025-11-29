 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор оценил угрозу пандемии птичьего гриппа

Роспотребнадзор счел риск пандемии птичьего гриппа безосновательным
Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Оснований беспокоиться о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа могут вызвать пандемию страшнее коронавируса, нет, заявила пресс-служба Роспотребнадзора, комментируя публикацию о мнении европейских ученых на этот счет.

«На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19. Тем не менее Роспотребнадзор сохраняет высокий уровень готовности и продолжает ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков», — сообщило ведомство.

В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация по зоонозным инфекциям в России находится на контроле. Государственный научный центр «Вектор» круглосуточно отслеживает риски, связанные с вирусами птичьего гриппа. Ежегодно центр анализирует более 10 тыс. птиц и контактирующих с ними людей, обеспечивая готовность лабораторий и проверяя эффективность диагностических систем и противогриппозных препаратов.

Ученые предупредили о риске пандемии птичьего гриппа опаснее COVID-19
Общество
Фото:Stephane Mahe / Reuters

Ведомство отметило, что на территории России у птиц выявляют исключительно вирус гриппа H5N1, принадлежащий широко циркулирующей в мире кладе 2.3.4.4b, что подтверждают исследования центра. К этой же кладе, отметили в Роспотребнадзоре, относится и вирус H5N5, который вызвал инфицирование человека в США, который позже скончался. Хотя случаев передачи вируса между млекопитающими не зарегистрировано, риск межвидового перехода сохраняется, заключило ведомство.

Ранее Reuters привел мнения европейских ученых о риске пандемии птичьего гриппа. Директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамей-Вельти отметил, что пандемия, вызванная птичьим гриппом, по масштабу и последствиям может превзойти коронавирус. При этом руководитель научного отдела Всемирной организации по охране здоровья животных Грегорио Торрес счел, что вероятность новой пандемии крайне мала.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Роспотребнадзор птичий грипп пандемия Россия болезни коронавирус COVID-19
