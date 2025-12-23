Большой театр назвал места трансляции «Щелкунчика» под Новый год
Балет «Щелкунчик» Большого театра в постановке Юрия Григоровича покажут 30 и 31 декабря в 300 кинотеатрах России, Узбекистана и Белоруссии, сообщает пресс-служба театра в телеграм-канале.
Трансляции пройдут в сети кинотеатров «Каро», включая столичный киноцентр «Октябрь».
Дирижером выступит Валерий Гергиев, главные партии исполнят Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко.
«Щелкунчик» — балет на музыку Петра Чайковского по сказке немецкого писателя романтика Эрнста Гофмана. Это одна из самых известных и новогодних балетных сказок в мире.
В Большом театре балет традиционно показывают в конце декабря. В 2025 году на первое представление «Щелкунчика» билеты были раскуплены в течение полутора часов.
