Общество
0

Большой театр назвал места трансляции «Щелкунчика» под Новый год

Фото: пресс-служба Государственного академического Большого театра России (ГАБТ)
Фото: пресс-служба Государственного академического Большого театра России (ГАБТ)

Балет «Щелкунчик» Большого театра в постановке Юрия Григоровича покажут 30 и 31 декабря в 300 кинотеатрах России, Узбекистана и Белоруссии, сообщает пресс-служба театра в телеграм-канале.

Трансляции пройдут в сети кинотеатров «Каро», включая столичный киноцентр «Октябрь».

Аукционная цена комплекта билетов на «Щелкунчик» превысила ₽1 млн
Общество
Фото:Виталий Смольников / ТАСС

Дирижером выступит Валерий Гергиев, главные партии исполнят Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко.

«Щелкунчик» — балет на музыку Петра Чайковского по сказке немецкого писателя романтика Эрнста Гофмана. Это одна из самых известных и новогодних балетных сказок в мире.

В Большом театре балет традиционно показывают в конце декабря. В 2025 году на первое представление «Щелкунчика» билеты были раскуплены в течение полутора часов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Щелкунчик балет Большой театр Валерий Гергиев
Материалы по теме
Большой театр анонсировал старт продаж на январские показы «Щелкунчика»
Общество
Все билеты на декабрьские представления «Щелкунчика» в Москве распроданы
Общество
Билеты на первый «Щелкунчик» в Большом раскупили за полтора часа
Общество
