Аукционная цена комплекта билетов на «Щелкунчик» превысила ₽1 млн

ТАСС: более 1 млн рублей стоит на аукционе лот из четырех билетов на «Щелкунчик»
Фото: Виталий Смольников / ТАСС
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Более 1 млн руб. составила стоимость на аукционе за лот четырех билетов на «Щелкунчик» в Большом театре (ГАБТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Максимальная стоимость по лоту из двух билетов — 405 тыс. рублей. Средства, вырученные с аукциона, будут направлены на поддержку артистов ГАБТ.

Большой театр проводит аукционы на билеты на «Щелкунчика» второй год подряд. Правила торгов позволяют выиграть не более одного лота, который может состоять из двух или четырех мест в зале. В прошлом году цена на комплект из четырех билетов выросла на аукционе до 1,2 млн руб.

2 декабря, в день старта продаж, «РИА Новости» сообщало, что комплект из четырех лучших билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре был продан на аукционе за 510 тыс. руб., в ходе торгов цена выросла более чем в два с половиной раза.

Анастасия Лежепекова
