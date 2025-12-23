 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

39 человек депортировали из Грузии, среди них россияне

Фото: МВД Грузии
Фото: МВД Грузии

За последние дни из Грузии депортировали 39 человек, в том числе россиян. Это следует из сообщения МВД Грузии на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Из страны выдворили граждан России, Узбекистана, Туркмении, Китая, Ирана, Бангладеш, Пакистана, Нигерии, а также ряда других государств. Им будет запрещен въезд в Грузию. В целом за год было выслано 1243 человека, отметили в департаменте миграции МВД страны.

МВД назвало число депортированных из России мигрантов в 2025 году
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В январе 2025 года Грузия депортировала 25 человек, среди которых также были граждане России. По заявлению полиции, они участвовали в акциях протеста в Тбилиси. Митинги в стране вспыхнули в октябре 2024-го, после победы правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Тогда власти приняли решение отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз, что и вызвало народные волнения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Романов Илья
Грузия депортация россияне
Материалы по теме
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России
Политика
За полгода из России депортировали почти три тысячи иностранных мигрантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Верховный суд установил сумму взыскания за неуплату штрафа до 1 тыс. руб. Общество, 11:40
«Порядок клевания»: почему руководители срываются на подчиненных Образование, 11:38
39 человек депортировали из Грузии, среди них россияне Общество, 11:33
EA продадут консорциуму саудитов и компании зятя Трампа Бизнес, 11:31
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
В грузинском городе Гардабани сгорела новогодняя елка Общество, 11:16
В порту Тамань потушили вспыхнувший после атаки БПЛА огонь Политика, 11:14
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 11:11
Лидеры секты Виссариона не смогли обжаловать приговор Общество, 11:10
Суд в Москве заочно арестовал Гарри Каспарова Политика, 11:08
«Динамо» назначило главным тренером до конца сезона Ролана Гусева Спорт, 11:07
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 11:07
Пентагон добавит Grok Илона Маска в свой арсенал ИИ-инструментов Технологии и медиа, 11:05
В ОАЭ разрешили «внутреннюю редомициляцию». Что это значит для бизнесаПодписка на РБК, 11:01