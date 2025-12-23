39 человек депортировали из Грузии, среди них россияне

Фото: МВД Грузии

За последние дни из Грузии депортировали 39 человек, в том числе россиян. Это следует из сообщения МВД Грузии на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Из страны выдворили граждан России, Узбекистана, Туркмении, Китая, Ирана, Бангладеш, Пакистана, Нигерии, а также ряда других государств. Им будет запрещен въезд в Грузию. В целом за год было выслано 1243 человека, отметили в департаменте миграции МВД страны.

В январе 2025 года Грузия депортировала 25 человек, среди которых также были граждане России. По заявлению полиции, они участвовали в акциях протеста в Тбилиси. Митинги в стране вспыхнули в октябре 2024-го, после победы правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Тогда власти приняли решение отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз, что и вызвало народные волнения.