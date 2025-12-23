 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В порту Тамань потушили вспыхнувший после атаки БПЛА огонь

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В порту Тамань Краснодарского края потушили огонь, вспыхнувший после атаки дронов, сообщает пресс-служба оперштаба региона в телеграм-канале.

«В Темрюкском районе ликвидировали возгорания в порту Тамань (п. Волна). По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 9.15 оперативные службы полностью потушили подводящий трубопровод с мазутом. Ранее, 22 декабря, ликвидировали возгорание на танкере и причале», — говорится в сообщении.

В Краснодарском крае дроны повредили два судна и два причала
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Атака дронов на Темрюкский район произошла в ночь с 21 на 22 декабря. В результате падения обломков в порту Тамань произошли возгорания — были повреждены два пирса, трубопровод и два танкера. Огонь в двух танкерах и на одном из причалов в порту Тамань потушили 22 декабря.

МИатериал дополняется

Авторы
Софья Полковникова
