Общество
0

Верховный суд установил сумму взыскания за неуплату штрафа до 1 тыс. руб.

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Пленум Верховного суда постановил, что за неуплату в срок штрафа до 1 тыс. руб. будет назначено взыскание в размере той же суммы. Трансляция заседания велась во «ВКонтакте».

«Размер административного штрафа исчисляется в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, наложенного постановлением о назначении административного наказания, а если такой размер составляет менее одной тысячи рублей, то административный штраф назначается в размере одной тысячи рублей», — говорилось в проекте постановления, который в итоге приняли на заседании.

Наказание назначают по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса России об административных правонарушениях (неуплата административного штрафа в установленный законом срок).

В статье говорится, что «неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов».

В России назначили первый штраф за склонение к аборту
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Кроме того, постановлением Верховный суд разрешил просить в пределах срока, установленного для уплаты штрафа, об отсрочке. Ходатайство будет рассмотрено в течение трех дней.

Проект постановления «Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, выражающихся в уклонении от исполнения наказания в виде административного штрафа», был одобрен на пленуме 18 ноября.

