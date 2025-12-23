Верховный суд установил сумму взыскания за неуплату штрафа до 1 тыс. руб.

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Пленум Верховного суда постановил, что за неуплату в срок штрафа до 1 тыс. руб. будет назначено взыскание в размере той же суммы. Трансляция заседания велась во «ВКонтакте».

«Размер административного штрафа исчисляется в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, наложенного постановлением о назначении административного наказания, а если такой размер составляет менее одной тысячи рублей, то административный штраф назначается в размере одной тысячи рублей», — говорилось в проекте постановления, который в итоге приняли на заседании.

Наказание назначают по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса России об административных правонарушениях (неуплата административного штрафа в установленный законом срок).

В статье говорится, что «неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов».

Кроме того, постановлением Верховный суд разрешил просить в пределах срока, установленного для уплаты штрафа, об отсрочке. Ходатайство будет рассмотрено в течение трех дней.

Проект постановления «Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, выражающихся в уклонении от исполнения наказания в виде административного штрафа», был одобрен на пленуме 18 ноября.