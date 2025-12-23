Лидеры секты Виссариона не смогли обжаловать приговор

Сергей Тороп (Виссарион) (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Новосибирский областной суд оставил без изменений наказание для руководителей религиозной секты «Церковь последнего завета» Сергея Торопа (Виссарион), а также двух его помощников Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Поправка в приговоре касается только гражданских исков. Это следует из сообщения пресс-службы суда.

В конце июня Железнодорожный суд Новосибирска приговорил Торопа и Ведерникова к 12 годам колонии строгого режима, а Редькина – к 11. Последние двое проходили обвиняемыми по статьям о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также умышленном причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. Торопа также обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, суд постановил взыскать с троих фигурантов дела совокупно 40 млн руб. компенсации морального вреда восьми потерпевшим.

Защитники Торопа, Ведерникова и Редькина обжаловали приговор. Также апелляцию подала прокуратура.

23 декабря Новосибирский облсуд исключил из приговора взыскание с Ведерникова компенсации морального вреда одной из потерпевших, а также отменил солидарный порядок. Согласно новому решению, компенсацию для этой женщины взыщут с Торопа и Редькина — по 2,5 млн руб. с каждого. По остальным семи потерпевшим компенсации взыщут так: по 1,666 млн с каждого из трех фигурантов дела.

«В остальной части приговор Железнодорожного районного суда города Новосибирска оставлен без изменений и вступил в законную силу», — сказано в заявлении суда.