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Руководителей «Общины Виссариона» приговорили к 12 годам колонии

Сергей Тороп (Виссарион)
Сергей Тороп (Виссарион) (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Суд в Новосибирске приговорил двух руководителей «Церкви последнего завета» («Общины Виссариона») к 12 годам исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области в своем телеграм-канале.

Еще одному подсудимому судья назначил 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 45 млн руб.

Приговоры основаны на:

  • ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса России — создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением;
  • пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
  • п. «г» ч. 2 ст. 112 — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;
  • ч. 4 ст. 159 — мошенничество.

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Община Виссариона

Суд установил, что один из подсудимых в период с 1991 по 2020 год «создал и руководил совместно с другими подсудимыми религиозным объединением «Община единой веры», религиозной организацией «Церковь последнего завета», а с января 2001 года курагинской местной религиозной организацией «Церковь последнего завета».

В прокуратуре отметили, что подсудимый тем самым стремился заработать пожертвования деньгами общине и бесплатной работой ее членов. Кроме того, подсудимый хотел подчинить себе других людей с помощью психологического и физического насилия.

В итоге 16 человек морально пострадали, еще шесть человек получили тяжелые физические увечья, а один — вред средней тяжести. Кроме того, из бюджета Красноярского края была украдена сумма 5 млн руб.

Руководителей «Церкви последнего завета» задержали в сентябре 2020 года, сообщили тогда в Следственном комитете (СК) России. Их зовут Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников.

«Церковь последнего завета», которая изначально называлась «Общиной единой веры», существовала на законных основаниях и была зарегистрирована в Министерстве юстиции.

В июне 2025 года новосибирская прокуратура попросила назначить Торопу (называющего себя Виссарионом) 14 лет лишения свободы, Редькину — 13 лет, Ведерникову — 14 с половиной лет в колонии строгого режима и штраф в размере зарплаты за два года.

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Софья Полковникова
Новосибирск приговор религия
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