Из-за сбоя на МЦД-3 задержали поезда

Фото: Андрей Любимов / РБК

Поезд по техническим причинам остановился на станции Перово МЦД-3 (Московский центральный диаметр), задержаны электрички в сторону Зеленограда — Крюково и Казанского вокзала, сообщает пресс-служба департамента транспорта в телеграм-канале.

«На D3 задерживаются поезда в сторону Зеленограда — Крюково и Казанского вокзала из-за остановки состава по техническим причинам на ст. Перово», — говорится в сообщении.

На участке Люберцы — Авиамоторная поезда временно поменяли маршрут, следуя с остановкой на станции Выхино.

По данным MSK1.RU, электрички часто останавливаются на перегонах, некоторых пассажиров пришлось выводить из поезда.

В феврале на МЦД-2 в Москве из-за технического сбоя временно приостанавливали движение поездов на участке Царицыно — Перерва в сторону Нахабино. Электрички ходили с увеличенными интервалами, часть маршрутов следовала без остановок. Сбой длится более часа.