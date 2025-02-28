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Технический сбой произошел на МЦД в сторону Нахабино

Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Движение поездов по МЦД в Москве через участок Царицыно — Перерва на D2 в сторону Нахабино приостанавливали по техническим причинам, сообщил столичный департамент транспорта.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), в свою очередь, отметили, что в настоящее время поезда МЦД-2 в сторону Москвы и области курсируют с увеличенным интервалом.

С 8:15 мск поезда вновь начали ездить по участку Царицыно — Красный Строитель Курского направления МЖД и МЦД-2 в сторону Подольска, но временно следуют без остановок от Подольска до Люблино.

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Фото:Михаил Синицын / ТАСС

По данным агентства «Москва», сбой на МЦД-2 длится уже больше часа. Пассажиры жалуются, что застряли в поездах и массово опаздывают на работу.

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