Путин попросил Эрмитаж никому не отдавать золотой колокольчик ацтеков

Владимир Путин и Михаил Пиотровский (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин во время экскурсии по Эрмитажу для лидеров стран СНГ попросил директора музея Михаила Пиотровского не передавать никому уникальный золотой ацтекский колокольчик, передает «РИА Новости».

22 декабря в Петербурге прошел неформальный саммит стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Путин провел для прибывших глав государств экскурсию по Эрмитажу.

В одном из залов музея был представлен редкий экспонат из Центральной Америки — ацтекский колокольчик, купленный в XIX веке.

Пиотровский рассказал, что музей The Metropolitan Museum of Art (The Met) в Нью-Йорке постоянно просит у Эрмитажа упомянутый выше колокольчик «на долгое временное хранение». Директор Эрмитажа заявил, что у «Метрополитена» есть залы американского золота, но подобного качества ацтекского золота нет. «Когда они [такие экспонаты] попадают в музеи, все переплавляют. Но вот у нас такой один шедевр», — рассказал Пиотровский.

«Пока никому не давайте», — ответил Путин.

Пиотровский пообещал, что колокольчик останется в Эрмитаже.

«А потом скажут: «Мы ничего не получали», — пошутил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

В Галерее драгоценностей Эрмитажа, которая состоит из Бриллиантовой кладовой и Золотой кладовой, хранится в том числе коллекция золота ацтеков и других древних цивилизаций (ольмеков, майя, тотонаков и т.д.) из Мексики.