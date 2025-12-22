Путин пошутил о завоеваниях англичан в Индии и их любви «пограбить»

Video

Во время рассмотрения экспонатов из Индии на экскурсии в Эрмитаже президент России Владимир Путин, говоря о завоеваниях англичан, пошутил об их любви «пограбить». Отрывок экскурсии опубликовало «РИА Новости».

«Это индийское искусство. Это та эпоха в Индии, такая полная роскоши, за которой англичане и полезли в Индию, потому что они увидели вот это вот все, драгоценные камни», — рассказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«И как любители пограбить, туда и пошли», — добавил Путин.

Экскурсия по музею состоялась 22 декабря, на ней также присутствовали лидеры стран — участниц СНГ. Во время неформальной встречи президент также выступил в качестве гида и провел экскурсию гостям.

Индия на протяжении нескольких сотен лет была колонией Великобритании. Она приобрела независимость в 1947 году — тогда Великобритания разделила регион на Индию и Пакистан.