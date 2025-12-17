SuperJob выяснил, сколько россиян продлят новогодние каникулы отпуском

Фото: Андрей Любимов / РБК

Продлевать отдых в новогодние каникулы за счет отпуска и отгулов собираются 9% опрошенных. Из них 7% респондентов сделают это в конце декабря, остальные — с 12 января. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, РБК ознакомился с результатами исследования.

Каждый шестой участник опроса (16%) до сих пор не определился со своими планами, три четверти подтвердили, что не собираются так поступать. В опросе приняли участие 1600 граждан России старше 18 лет, работающих по фиксированному графику.

В этом году россиян ждут рекордно длинные январские каникулы — целых 12 дней, напомнили в SuperJob.

«Мужчины чаще женщин готовы брать отпуск до наступления праздников (9% против 5% соответственно). Планирующих продлить отдых как за счет присоединения декабрьских дней, так и за счет январских больше среди молодежи до 35 лет (11 и 3%)», — говорится в исследовании.

Примерно половина опрошенных (54%) спокойно воспринимают, когда коллеги уходят в отпуск в конце декабря. Каждый четвертый признался, что рад за них. Лишь 8% респондентов выразили негодование. Чаще это нервирует женщин, чем мужчин (10 и 6% соответственно), а также людей старше 45 лет.