 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Россияне назвали самый желанный подарок на Новый год

ДРТ: самый желанный подарок для россиян на Новый год — деньги
Россияне в среднем планируют потратить на предстоящий праздник 37 300 руб., что на 13% больше чем в прошлом году. Большинство опрошенных респондентов заявили, что хотят получить в подарок деньги или товары для дома
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Деньги стали одним из популярных подарков, который россияне хотели бы получить россияне на Новый год: такое мнения выразили 56% участников опроса ДРТ, с результатами которого ознакомился РБК. При этом подарить денежный подарок готовы только 29% респондентов.

Вторыми по популярности стали товары для дома. О желании получить такой подарок заявили 39% опрошенных россиян. Третье место заняла электроника, которую ждут 33% респондентов. В пятерку желанных подарков вошли также подарочные карты и сертификаты (30%); косметика и парфюмерия (29%).

80% опрошенных заявили, что планируют покупать подарки онлайн, включая маркетплейсы, сайты и приложения розничных магазинов. Самыми популярными вариантами подарка, который респонденты готовы приобрести онлайн, стали умные аксессуары (83%) и электроника (80%).

Оливье стал самым дорогим новогодним салатом. Сколько придется потратить
Life
Фото:Tanya Sid / Shutterstock / FOTODOM

В 2026 году россияне в среднем планируют потратить на Новый год на 13% больше, чем потратили в прошлом году: 37 300 руб. против 33 100 руб. Год назад участники опроса закладывали в бюджет 30 тыс. руб. Структура бюджета на предстоящий праздник выглядит так:

  • новогодние подарки — 40%;
  • новогодний стол и угощения — 44%;
  • развлечения и досуг — 16%.

Большая часть опрошенных — 54%, как и в 2025 году, намерены отметить Новый год и Рождество за счет своих текущих доходов, а именно заработной платы и годовых премий. При этом 12% респондентов планируют взять кредит или использовать кредитные карты.

Исследование проводилось в период с 3 октября по 10 октября. Опрос проходил в интернете путем анкетирования репрезентативной выборки респондентов. Его участниками стали 1 605 человек в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов России и с различным уровнем дохода.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Новый Год подарки деньги
Материалы по теме
Мошенники придумали новую схему обмана с подарками и фальшивыми чеками
Общество
В ВТБ назвали снижение ставки ЦБ в декабре «новогодним подарком»
Финансы
Большинство россиян решили не продлевать 12-дневные каникулы в Новый год
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 07:39 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 07:39
Средства ПВО сбили 32 беспилотник, атаковавший Москву Политика, 07:36
Доллар продолжает падать. Какие активы от этого выиграют в 2026 годуПодписка на РБК, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:26
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Москвичей предупредили о дождливых днях и морозных ночах Общество, 07:16
В Иркутской области задержали предполагаемого поджигателя подстанции Политика, 07:09
Россияне назвали самый желанный подарок на Новый год Политика, 07:01
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Топ-50 быстрорастущих компаний России поставили рекорд по выручкеПодписка на РБК, 07:01
Глава BlackRock подключился к усилиям Трампа по восстановлению Украины Политика, 06:52
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Навроцкий удивился планам передачи Украине польских МиГ-29 Политика, 06:41
«Зумер» стало словом 2025 года по версии «Грамоты.ру» Общество, 06:30
Почему банки не снижают ставки по ипотеке и чаще отказывают в нейПодписка на РБК, 06:11
WSJ узнала о предложениях США по реинтеграции России в мировую экономику Политика, 05:37