Россияне назвали самый желанный подарок на Новый год

Россияне в среднем планируют потратить на предстоящий праздник 37 300 руб., что на 13% больше чем в прошлом году. Большинство опрошенных респондентов заявили, что хотят получить в подарок деньги или товары для дома

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Деньги стали одним из популярных подарков, который россияне хотели бы получить россияне на Новый год: такое мнения выразили 56% участников опроса ДРТ, с результатами которого ознакомился РБК. При этом подарить денежный подарок готовы только 29% респондентов.

Вторыми по популярности стали товары для дома. О желании получить такой подарок заявили 39% опрошенных россиян. Третье место заняла электроника, которую ждут 33% респондентов. В пятерку желанных подарков вошли также подарочные карты и сертификаты (30%); косметика и парфюмерия (29%).

80% опрошенных заявили, что планируют покупать подарки онлайн, включая маркетплейсы, сайты и приложения розничных магазинов. Самыми популярными вариантами подарка, который респонденты готовы приобрести онлайн, стали умные аксессуары (83%) и электроника (80%).

В 2026 году россияне в среднем планируют потратить на Новый год на 13% больше, чем потратили в прошлом году: 37 300 руб. против 33 100 руб. Год назад участники опроса закладывали в бюджет 30 тыс. руб. Структура бюджета на предстоящий праздник выглядит так:

новогодние подарки — 40%;

новогодний стол и угощения — 44%;

развлечения и досуг — 16%.

Большая часть опрошенных — 54%, как и в 2025 году, намерены отметить Новый год и Рождество за счет своих текущих доходов, а именно заработной платы и годовых премий. При этом 12% респондентов планируют взять кредит или использовать кредитные карты.

Исследование проводилось в период с 3 октября по 10 октября. Опрос проходил в интернете путем анкетирования репрезентативной выборки респондентов. Его участниками стали 1 605 человек в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов России и с различным уровнем дохода.