В аэропорту Саратова ввели временные ограничения полетов
В международном аэропорту Гагарин в Саратове ввели временные ограничения, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в телеграм-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко. Он уточнил, что меры ввели для обеспечения безопасности полетов.
В регионе сохраняется угроза БПЛА, сообщил глава региона Роман Бусаргин.
Материал дополняется
