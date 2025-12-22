В аэропорту Саратова ввели временные ограничения полетов

Фото: Алексей Лозовой / Shutterstock

В международном аэропорту Гагарин в Саратове ввели временные ограничения, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко. Он уточнил, что меры ввели для обеспечения безопасности полетов.

В регионе сохраняется угроза БПЛА, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Материал дополняется