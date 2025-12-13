Число погибших при атаке дронов в Саратове возросло до двух

В Саратове в результате атаки беспилотников погибли два человека, сообщил глава региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«Два человека погибли. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка», — написал он.

При налете повреждения получили несколько квартир в жилом доме. Экстренные службы уже приступили к ликвидации последствий. Сотрудники администрации проведут поквартирный обход, а граждане, имуществу которых был нанесен ущерб, могут претендовать на материальную помощь. Первоочередной задачей Бусаргин назвал замену в поврежденных стеклопакетов.

Для жильцов, в чьем подъезде проводят работы для обеспечения безопасности, организовали пункт временного размещения. Ожидается, что главные работы будут завершены в течение дня.

Минувшей ночью над Саратовской областью сбили 28 украинских дронов самолетного типа. Накануне, поздним вечеров 12 декабря, Бусаргин объявил в регионе беспилотную опасность, а позднее сообщил об одном погибшем и повреждениях гражданской инфраструктуры.

На фоне действующего сигнала угрозы дронов полеты приостанавливал аэропорт Саратова (Гагарин). О том, что авиагавань возобновила прием и отправку рейсов представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 04:55 мск.