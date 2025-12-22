Журналист WP узнал, что Трамп отозвал 48 послов без объяснений

Дональд Трамп (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Президент США Дональд Трамп отзывает 48 американских послов из дипломатических миссий по всему миру, что приводит к беспрецедентному числу вакантных постов в американских диппредставительствах, сообщил в соцсети X корреспондент The Washington Post Джош Рогин, изучив документ Госдепаратмента, оказавшийся в его распоряжении.

Согласно списку, администрация США решила отозвать 48 послов, работающих в посольствах и миссиях в Африке, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Западном полушарии.

Отзыв проходит без публичных разъяснений причин. В списке — дипломаты, представлявшие США при Африканском союзе, а также в Алжире, Египте, Нигерии, Эфиопии, Литве, Армении, Словакии, Монголии, Непале, Шри-Ланке, Узбекистане, Омане, Йемене, Гватемале, Гайане и ряде других стран.

Материал дополняется