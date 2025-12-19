 Перейти к основному контенту
В США выставили на продажу «шпионский» дом напротив посольства России

Соседи говорили, что дом с начала 90-х использовало ФБР для наблюдения за посольством, писал Washingtonian. Новый владелец сделал ремонт, выставил здание на продажу за $3,85 млн и считает легенду привлекательной для покупателей
Фото: сервис Google Street View
Фото: сервис Google Street View

В Вашингтоне выставили на продажу за $3,85 млн дом, который стоит напротив посольства России, пишет The Washington Post (WP) и называет его «шпионским».

Здание расположено по адресу 2619 Висконсин-авеню, его построили в 1935 году и в течение пяти десятилетий там проживала семья итальянских иммигрантов и их потомки. В конце 1980-х дом сдали в аренду и появившиеся там жильцы, "по совпадению", сменяли друг друга по восемь часов в сутки, пишет газета.

Местное издание Washingtonian в 2023 году писало, что, по словам соседей, дом десятилетия использовалось ФБР для наблюдения за российским посольством и, вероятно, перехвата сигналов из него, примерно с 1990-го года. Местные жители замечали через тонированные окна камеры, направленные в сторону дипломатической миссии.

Последние 10 лет дом пустовал, предыдущие владельцы сначала хотели сделать из него приют для ухода за людьми с деменцией, но потом выставили на продажу. В 2024 году объект выкупил генеральный директор девелоперской компании NewCity Джои Яффе. За исключением подозрительно большого количества заброшенной офисной мебели, дом был ничем не примечателен — никаких оставшихся лазерных микрофонов, рентгеновских сканеров или других признаков тайных операций, рассказывает новый владелец в разговоре с WP.

В январе в здании начался ремонт, внутри было почти всё перестроено. Сохранились только каменные стены, шиферная крыша, балки перекрытий и большая часть пола. Есть в доме отсылки к «шпионскому» прошлому: на первом этаже туалетная комната скрыта под лестницей и открывается, если нажать на картину в раме.

Общая площадь трехэтажного дома составляет 4800 квадратных футов (около 445 квадратных метров), это включает в себя пять спален с гардеробными, шесть ванных, гостиную и кухню.

Яффе считает, что выставленный на продажу дом и связанная с ним «шпионская легенда» будет привлекательной для потенциальных покупателей. Он отмечает, что в доме никогда «ничего плохого не случалось» и шутит: «Это просто классное место, где мужчины сидели и смотрели в окно на протяжении 30 лет».

Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
посольство России Вашингтон Недвижимость ФБР США дом

