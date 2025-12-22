Совет ЕС продлил санкции против России на полгода

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock

Совет Евросоюза 22 декабря продлил до 31 июля 2026 года действие 19 пакетов санкций против России, информация опубликована на сайте Совета.

В пресс-релизе отмечено, что, пока «незаконные действия России продолжают нарушать нормы международного права», Евросоюзу целесообразно сохранять все введенные меры и принимать дополнительные при необходимости.

В минувшем октябре Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против России. Под ограничения, в частности, попали Альфа-банк, МТС-банк, Абсолют Банк, а также АвтоВАЗ и «Соллерс». С 25 января 2026 года ЕС введет запрет на операции через платежную систему «Мир» Национальной системы платежных карт (НСПК) и Систему быстрых платежей (СБП).

12 декабря Евросоюз согласовал бессрочную блокировку замороженных российских активов на сумму €210 млрд. ЕС рассматривал вариант их конфискации для «репарационного кредита» Украине. Центробанк в ответ объявил о решении подать иск к Euroclear, где хранится большинство активов, в Арбитражный суд Москвы на 18 трлн руб. В итоге Евросоюз принял решение не использовать российские активы для финансирования Киева. Вместо этого Украине в 2026–2027 годах направят €90 млрд из общего бюджета ЕС.

Россия неоднократно называла введенные против нее санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская экономика функционирует под огромным количеством рестрикций, а потому выработала «определенный иммунитет».