Рособрнадзор объявил предостережения трем исламским вузам России

Фото: Карачаево-Черкесский Исламский институт имени Имама Абу-Ханифа

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила официальные предостережения трем российским высшим учебным заведениям религиозного профиля. Информация об этом размещена на сайте ведомства и в Едином реестре контрольных мероприятий.

Предостережения получили Карачаево-Черкесский исламский институт имени имама Абу-Ханифа, Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ханифы и Исламский университет имени Сайфуллы-Кади. В Рособрнадзоре подчеркнули, что вынесенные предупреждения касаются недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования.

В ноябре Рособрнадзор вынес предостережения десяти российским вузам о недопустимости нарушений обязательных требований, говорится в пресс-релизе ведомства. Предостережения получили Ставропольский государственный аграрный университет, Оренбургский государственный аграрный университет, Народный университет, Институт деловой карьеры, Академия управления и производства, Сибирский университет потребительской кооперации, Национальный институт бизнеса, Московский финансово-юридический университет МФЮА, Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского и Московская международная академия.

Ведомство также рекомендовало учебным заведениям принять меры для соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

В октябре Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московского областного социально-гуманитарного института на осуществление образовательной деятельности. Кроме того, предостережения получили еще три вуза: Международный институт экономики и права, московский университет «Синергия», а также Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.