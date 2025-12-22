Рособрнадзор объявил предостережения трем исламским вузам России
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила официальные предостережения трем российским высшим учебным заведениям религиозного профиля. Информация об этом размещена на сайте ведомства и в Едином реестре контрольных мероприятий.
Предостережения получили Карачаево-Черкесский исламский институт имени имама Абу-Ханифа, Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ханифы и Исламский университет имени Сайфуллы-Кади. В Рособрнадзоре подчеркнули, что вынесенные предупреждения касаются недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования.
В ноябре Рособрнадзор вынес предостережения десяти российским вузам о недопустимости нарушений обязательных требований, говорится в пресс-релизе ведомства. Предостережения получили Ставропольский государственный аграрный университет, Оренбургский государственный аграрный университет, Народный университет, Институт деловой карьеры, Академия управления и производства, Сибирский университет потребительской кооперации, Национальный институт бизнеса, Московский финансово-юридический университет МФЮА, Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского и Московская международная академия.
Ведомство также рекомендовало учебным заведениям принять меры для соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
В октябре Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московского областного социально-гуманитарного института на осуществление образовательной деятельности. Кроме того, предостережения получили еще три вуза: Международный институт экономики и права, московский университет «Синергия», а также Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»