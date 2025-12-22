 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Рособрнадзор объявил предостережения трем исламским вузам России

Рособрнадзор объявил предостережения о нарушениях трем исламским вузам России
Фото: Карачаево-Черкесский Исламский институт имени Имама Абу-Ханифа
Фото: Карачаево-Черкесский Исламский институт имени Имама Абу-Ханифа

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила официальные предостережения трем российским высшим учебным заведениям религиозного профиля. Информация об этом размещена на сайте ведомства и в Едином реестре контрольных мероприятий.

Предостережения получили Карачаево-Черкесский исламский институт имени имама Абу-Ханифа, Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ханифы и Исламский университет имени Сайфуллы-Кади. В Рособрнадзоре подчеркнули, что вынесенные предупреждения касаются недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования.

В ноябре Рособрнадзор вынес предостережения десяти российским вузам о недопустимости нарушений обязательных требований, говорится в пресс-релизе ведомства. Предостережения получили Ставропольский государственный аграрный университет, Оренбургский государственный аграрный университет, Народный университет, Институт деловой карьеры, Академия управления и производства, Сибирский университет потребительской кооперации, Национальный институт бизнеса, Московский финансово-юридический университет МФЮА, Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского и Московская международная академия.

Ведомство также рекомендовало учебным заведениям принять меры для соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

В октябре Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московского областного социально-гуманитарного института на осуществление образовательной деятельности. Кроме того, предостережения получили еще три вуза: Международный институт экономики и права, московский университет «Синергия», а также Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
вузы образование
Материалы по теме
Минобрнауки сократит число платных мест в вузах
Общество
Минобрнауки решило оставить три предмета ЕГЭ для поступления в вузы
Общество
Путин заявил, что обязательную отработку для студентов педвузов не введут
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Путин пообещал Рахмону наказать виновных в убийстве мальчика Политика, 17:01
Следствие потребовало заочно арестовать Гарри Каспарова Политика, 17:00
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения полетов Общество, 16:58
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 16:57
Объяснена причина двойной разницы роста цен на жилье в Москве и в России Недвижимость, 16:57
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp блокировкой Технологии и медиа, 16:49
Мишустин объявил о непродлении моратория на штрафы для застройщиков Экономика, 16:46
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Почему управление доступом становится новым трендом в кибербезопасности Отрасли, 16:45
Пираты взломали библиотеку Spotify и получили доступ к 86 млн аудиофайлов Общество, 16:44
Журналист WP узнал, что Трамп отозвал 48 послов без объяснений Политика, 16:43
Семерым напавшим на чемпиона России по боксу дали тюремные сроки Спорт, 16:35
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 16:30
Совет ЕС продлил санкции против России на полгода Политика, 16:25
Посла США вызовут в МИД Дании из-за назначения спецпосланника Гренландии Политика, 16:23