 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Рособрнадзор объявил предостережение университету «Синергия» и двум вузам

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановил действие лицензии одного вуза и объявил предостережения трем, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, лицензию на осуществление образовательной деятельности приостановили НОУ ВПО «Московский областной социально-гуманитарный институт» в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам
Общество
Омский государственный университет путей сообщения

Предостережения от Рособрнадзора получили:

  • НОУ ВО «Международный институт экономики и права»;
  • НОЧУ ВО «Московский университет «Синергия»;
  • ФГАОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники».

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Согласно записи в Едином реестре проверок, предостережение университету «Синергия» было объявлено 15 октября 2025 года.

Из карточки следует, что в Рособрнадзор поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) на официальном сайта вуза главная страница подраздела «Педагогический состав» раздела «Сведения об образовательной организации» не содержит информацию о персональном составе педагогических работников в «части указания должностей педагогических работников».

Также в протоколах государственных экзаменационных комиссий была не отражена характеристика ответов на вопросы, заданные обучающемуся, и «мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося».

Кроме того, в образовательной организации отсутствуют заявления для участия в конкурсе некоторых сотрудников, привлеченных к реализации основных образовательных программам по юриспруденции, установили в Рособрнадзоре.

РБК направил запросы в ведомство, а также в вышеупомянутые вузы.

В августе 2025 года Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований сразу 16 российским вузам, включая Высшую школу экономики (ВШЭ), Международный банковский институт имени Собчака и университет науки и технологий МИСиС.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Денис Малышев, Маргарита Грошева Маргарита Грошева
При участии
Ольга Ваганова
Рособрнадзор лицензия вузы
Материалы по теме
Минпросвещения ответило на слова главы Рособрнадзора о нагрузке в школе
Общество
Суд отказал «Шанинке» в иске против Рособрнадзора
Общество
Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В администрацию второго по величине города Армении пришли силовики Политика, 11:32
Россиянина задержали в Грузии с наркотиками Общество, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Норбит внедрит ИИ-ассистента для Асконы РБК Компании, 11:30
Пассажиров борта AZAL отправили в Баку после аварийной посадки в Пулково Общество, 11:28
FT узнала, что Трамп ругался на встрече с Зеленским Политика, 11:28
Трибунал IBSF признал незаконным отстранение россиян от соревнований Спорт, 11:27
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Суд частично реабилитировал осужденного в 1947 году гражданина Политика, 11:25
Politico узнало о разработке новых правил членства в ЕС ради Украины Политика, 11:20
Зеленский внес в Раду законопроект о новом продлении военного положения Политика, 11:19
Что стимулирует рынок дата-центров в России Отрасли, 11:17
ФСБ показала, как задержали мужчину за подготовку взрыва в администрации Политика, 11:16
Каждый третий производитель обуви — на грани закрытия. Как меняется рынокПодписка на РБК, 11:08
Биткоин подорожал за сутки на $5 тыс. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:07