Рособрнадзор объявил предостережение университету «Синергия» и двум вузам

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановил действие лицензии одного вуза и объявил предостережения трем, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, лицензию на осуществление образовательной деятельности приостановили НОУ ВПО «Московский областной социально-гуманитарный институт» в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Предостережения от Рособрнадзора получили:

НОУ ВО «Международный институт экономики и права»;

НОЧУ ВО «Московский университет «Синергия»;

ФГАОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники».

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Согласно записи в Едином реестре проверок, предостережение университету «Синергия» было объявлено 15 октября 2025 года.

Из карточки следует, что в Рособрнадзор поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) на официальном сайта вуза главная страница подраздела «Педагогический состав» раздела «Сведения об образовательной организации» не содержит информацию о персональном составе педагогических работников в «части указания должностей педагогических работников».

Также в протоколах государственных экзаменационных комиссий была не отражена характеристика ответов на вопросы, заданные обучающемуся, и «мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося».

Кроме того, в образовательной организации отсутствуют заявления для участия в конкурсе некоторых сотрудников, привлеченных к реализации основных образовательных программам по юриспруденции, установили в Рособрнадзоре.

РБК направил запросы в ведомство, а также в вышеупомянутые вузы.

В августе 2025 года Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований сразу 16 российским вузам, включая Высшую школу экономики (ВШЭ), Международный банковский институт имени Собчака и университет науки и технологий МИСиС.

Материал дополняется