Рособрнадзор предупредил 10 вузов о нарушениях

Рособрнадзор вынес предостережения 10 российским вузам о недопустимости нарушений обязательных требований, говорится в пресс-релизе ведомства.

Предостережения получили:

Ведомство также рекомендовало учебным заведениям принять меры для соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

В октябре Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московского областного социально-гуманитарного института на осуществление образовательной деятельности. Кроме того, предостережения получили еще три вуза: Международный институт экономики и права, Московский университет «Синергия», а также Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.

Информация о предостережениях заносится в Федеральный реестр сведений документов об образовании, который Рособрнадзор ведет с 2013 года.

Его цель — ликвидация оборота поддельных документов гособразца и сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных учреждениях. Реестр, в частности, позволяет проверить на подлинность дипломы, а также сертификаты о владении русским языком.