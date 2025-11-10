Рособрнадзор предупредил 10 вузов о нарушениях
Рособрнадзор вынес предостережения 10 российским вузам о недопустимости нарушений обязательных требований, говорится в пресс-релизе ведомства.
Предостережения получили:
- Ставропольский государственный аграрный университет;
- Оренбургский государственный аграрный университет;
- Народный университет;
- Институт деловой карьеры;
- Академия управления и производства;
- Сибирский университет потребительской кооперации;
- Национальный институт бизнеса;
- Московский финансово-юридический университет МФЮА;
- Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского;
- Московская международная академия.
Ведомство также рекомендовало учебным заведениям принять меры для соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
В октябре Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московского областного социально-гуманитарного института на осуществление образовательной деятельности. Кроме того, предостережения получили еще три вуза: Международный институт экономики и права, Московский университет «Синергия», а также Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.
Информация о предостережениях заносится в Федеральный реестр сведений документов об образовании, который Рособрнадзор ведет с 2013 года.
Его цель — ликвидация оборота поддельных документов гособразца и сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных учреждениях. Реестр, в частности, позволяет проверить на подлинность дипломы, а также сертификаты о владении русским языком.
