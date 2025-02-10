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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп поручил Минфину прекратить чеканку одноцентовых монет

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Монеты достоинством 1 цент чеканят в США с 1793 года. По оценке Монетного двора, сейчас производство и распространение каждой обходится примерно в 3,7 цента
Фото: Tim Boyle / Getty Images
Фото: Tim Boyle / Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что поручил Минфину прекратить выпуск новых монет достоинством 1 цент, поскольку затраты на их производство превысили номинальную стоимость.

«Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни (обиходное название мелкой монеты. — РБК), которые буквально стоят дороже, чем 2 цента. Это так расточительно!» — написал он.

В конце января в Департаменте государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, сообщили, что Монетный двор тратит около 3 центов на изготовление каждой монеты достоинством 1 цент. В ведомстве заявили, что в 2023 финансовом году было выпущено более 4,5 млрд пенни (около 40% от общего числа монет), это обошлось налогоплательщикам более чем в $179 млн.

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Согласно отчету Монетного двора США за 2024 год, производство и распространение монет достоинством в цент обходится примерно в 3,7 цента. Для сравнения, в 2016 году Соединенные Штаты тратили около 1,5 цента на чеканку каждого пенни. Стоимость производства растет в том числе за счет повышения цен на цинк, из которого чеканят монеты, отмечает CBS: хотя они колеблются из года в год, сейчас стоимость за метрическую тонну в два раза выше, чем в 2016-м, согласно данным Федерального резервного банка Сент-Луиса. Цена на Лондонской бирже металлов составляет $2840,0 за тонну.

Монетный двор чеканит пенни с 1793 года по настоящее время. На аверсе (лицевой стороне монеты) изображен 16-й президент США Авраам Линкольн, на реверсе — щит с 13 вертикальными полосами, символизирующий государственное и национальное единство.

В США и прежде предлагали приостановить обращение пенни, например в 2015-м с идеей выступал экс-глава Минфина Джейкоб Лью. Ее поддерживали некоторые экономисты, но ФРС Ричмонда в 2020 году предупредил, что «отказ от цента может иметь дорогостоящие последствия»: «В случае покупки на небольшую сумму округление в большую или меньшую сторону может привести к значительному изменению цены».

Ряд других стран отказались от своего эквивалента пенни — например, Канада прекратила чеканку монет достоинством 1 цент в 2012 году.

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Дональд Трамп

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14 июня 1946 года
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