МИД предупредил о проблемах с переводом некоторых пенсий россиян в Латвию
В связи с ужесточением санкций с ноября 2024 года Фонд пенсионного и социального страхования (СФР) столкнулся с препятствиями при осуществлении трансграничных выплат. Проблемы возникли при переводе некоторых пенсий российским гражданам, проживающим в Латвии, сообщает МИД России в телеграм-канале.
С третьего квартала 2025 года продолжается перевод в Латвию пенсий, назначенных в рамках Договора о сотрудничестве в области социального обеспечения от 2007 года. Однако остается нерешенной проблема с выплатой пенсий, которые были установлены до вступления этого соглашения в силу.
Иностранные банки возвращают такие платежи без исполнения, поскольку все переводы из России проходят тщательную проверку «в ручном режиме» из-за санкций. Россия официально предложила Латвии организовать выплату этих пенсий через Агентство государственного социального страхования Латвии, но эта инициатива не была поддержана.
Латвийская сторона предложила получателям таких пенсий обратиться в Агентство с заявлением о пересмотре пенсии в рамках действующего договора. Граждане при подаче заявления должны выбрать принцип пенсионного обеспечения — пропорциональный или по гражданству.
Ранее Социальный фонд России сообщал, что россиянам пенсионного возраста в Латвии и Эстонии перечислили ранее заблокированные пенсии за первые три квартала года. Общая сумма выплат составила €15,4 млн, их получили 13,3 тыс. человек.
